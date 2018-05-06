Темирканов исполнит "Ленинградскую" симфонию в Тель-Авиве

9 и 10 мая 2018 года впервые за свою историю Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова выступит в Израиле: концерты под управлением знаменитого российского дирижёра пройдут в Тель-Авиве, они будут посвящены Дню Победы и 70-летию независимости Израиля.



9 мая в исполнении оркестра прозвучит Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича – одна из величайших партитур XX века, посвящённая подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Для миллионов людей по всему миру это сочинение является символом величия Победы над фашизмом.



История и судьба Седьмой симфонии Шостаковича неразрывно связаны с Ленинградской филармонией, поэтому её выбор для исполнения заслуженным коллективом России 9 мая представляется наиболее естественным, художественно оправданным, лаконичным и торжественным решением. Именно эта партитура звучала в исполнении оркестра 9 мая 2005 года в Зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда коллектив был приглашен выступить в честь 60-летия окончания Второй мировой войны. В Израиле, где живут тысячи ветеранов и их потомки, День Победы отмечают с особым волнением. В Иерусалиме и Тель-Авиве проходят праздничные шествия, к которым присоединяются бывшие фронтовики, труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники концлагерей и гетто.



10 мая под управлением Юрия Темирканова прозвучат шедевры русской музыки: симфоническая сюита Римского-Корсакова "Шехеразада" и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солистом выступит Николай Луганский, один из самых ярких пианистов своего поколения.

Юрий Темирканов отмечает, что сам выбрал программу для выступлений оркестра в Израиле: "Знаете, когда-то я видел по телевидению День Победы, который проходил в Тель-Авиве, видел, какое там количество участников войны с орденами, это очень меня тронуло. И я вспомнил, как мы играли Седьмую симфонию Шостаковича в ООН. Там тоже в зале были все наши эмигранты с орденами, и это было тоже очень, очень трогательно. Память об их подвиге необычайно важна. Два других произведения, которые мы исполним в Тель-Авиве, я выбрал потому, что нахожусь уже в таком возрасте, когда имею возможность дирижировать только то, что мне нравится, а эта музыка мне нравится чрезвычайно".



Юрий Темирканов регулярно, на протяжении многих лет, бывает с концертами в Израиле, но никогда прежде не выезжал туда с оркестром Санкт-Петербургской Филармонии и очень рад, что вскоре оркестр выступит там впервые в своей истории. Маэстро признаётся: "Артист не ставит перед собой задач вызвать у слушателей какую-то определённую реакцию. Но я уверен, что те, кто придут послушать эти концерты, а, конечно, придут участники войны – они вспомнят свою жизнь, и ужасные дни, и хорошие. А Рахманинов напомнит им, что такое Россия, а те, кто не эмигрант, будут Россию для себя открывать".



Концерты оркестра под управлением Юрия Темирканова пройдут на сцене Concert Hall Heichal HaTarbut (Гейхал а-Тарбут) – крупнейшего концертного зала Тель-Авива, построенного для Израильского филармонического оркестра.



Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, по оценкам зарубежной критики, "входит в мировую элиту и, без сомнения, является исторически самым важным в России оркестром". Его история началась с повеления Александра III от 16 июля 1882 года, которым было инициировано создание Придворного музыкантского хора. Преобразованный в Придворный оркестр в начале XX века, коллектив становится первым в России исполнителем многих музыкальных произведений. В 1917 году Придворный оркестр становится Государственным и его возглавляет С. Кусевицкий. С ним сотрудничают западные дирижёры-легенды Б. Вальтер, Ф. Вейнгартнер, Г. Абендрот, О. Фрид, Э. Клайбер, П. Монтё и О. Клемперер, солистами выступают В. Горовиц и С. Прокофьев. В 1918 году оркестр представляет премьеру "Классической симфонии" Прокофьева, в 1926 году – Первой симфонии Шостаковича.



В 1938 году начинается полувековая "эпоха Мравинского" – годы кропотливой работы под руководством Евгения Александровича Мравинского, выдвинувшие оркестр в ряд известнейших коллективов планеты. В эти же годы возникает уникальный творческий альянс Шостаковича и Мравинского, которому композитор посвятил Восьмую симфонию. Мравинский со своим коллективом провёл премьеры ещё четырех симфоний Шостаковича. Музыка ХХ века занимает в программах оркестра значительное место.



В 1988 году во главе коллектива становится Юрий Темирканов – нынешний художественный руководитель и главный дирижёр заслуженного коллектива России, а также художественный руководитель Петербургской филармонии, признанный мэтр дирижёрского искусства. Творчество музыканта признано не только публикой и критикой. Юрий Темирканов — народный артист СССР, лауреат Государственных премий и премии Президента России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", командор ордена Звезды Италии, почётный академик Академии Санта-Чечилия, почётный доктор Санкт-Петербургской консерватории, почётный гражданин Санкт-Петербурга. В 2015 году Темирканов был удостоен премии "Жизнь в музыке" фонда театра "Ла Фениче" и звания кавалера японского ордена Восходящего солнца. В ноябре того же года Юрия Темирканова назначили первым в истории пожизненным почётным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия (Рим).

Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter