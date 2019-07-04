ИА «Ореанда-Новости» В новом фильме студии Walt Disney «Русалочка», который станет ремейком мультфильма 1989 года, Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.

Информация об этом появилась на официальной странице киностудии в Twitter. Роль Ариэль для 19-летней исполнительницы станет первой в её актёрской карьере.

Бэйли поёт в RNB-группы Chloe x Halle. В игровом ремейке также снимутся Джейкоб Трембл, известный по кинокартине «Комната», он исполнит роль Флаундера. Роль главной антагонистки истории – ведьмы Урсулы досталась Мелиссе Маккарти.