Пост худрука 47-летний Курентзис занимает восемь лет.По информации, предоставленной пресс-службой Министерства культуры Пермской области, государственный контракт с Теодором Курентзисом был заключён сроком до 2021 года. Поэтому появившаяся две недели назад информация о том, что худрук Пермского театра переводится в город Санкт-Петербург и забирает с собой треть творческого коллектива, не подтвердилась. Это заявление поддержала и пресс-служба Пермского театра оперы и балета.Пресс-секретарь данного коллектива Оксана Гекк, в свою очередь, заявила о том, что сам Курентзис обнародовать причины своего ухода из театра не хотел бы. Однако, он по-прежнему остаётся ответственным лицом за проведение Международного Дягилевского фестиваля в Перми – здесь Курентзис ежегодно исполнял обязанности художественного руководителя.Причиной ухода худрук театра назвал отсутствие новой площадки для храма Мельпомены. Возвести новое здание местные власти хотели ещё в 2013 году, однако, посчитали, что проект будет слишком дорогим для региона. Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заявил, что российское правительство поддержало строительство новой сцены театра в текущем году, и была даже озвучена стоимость работ – семь миллиардов рублей. В настоящее время идёт работа по составлению проектной документации.