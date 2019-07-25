25.07.2019, 22:59
THQ Nordic представит 4 новых игры на Gamescom 2019
ИА «Ореанда-Новости» Игровая компания THQ Nordic представит свои 4 новых проекта на игровом фестивале gamescom 2019. Широкой публике при этом покажут только один. Ещё один послужит открытием фестиваля. Оставшиеся две игры будут представлены исключительно на закрытом показе.
Согласно предварительной информации, одним из проектов будет продолжение известной игры Red Faction. Однако компания не давала официальных заявлений по поводу своей деятельности в этом году.
Игровая выставка Gamescom 2019 пройдёт в немецком городе Кельн с 20 по 24 августа.
Согласно предварительной информации, одним из проектов будет продолжение известной игры Red Faction. Однако компания не давала официальных заявлений по поводу своей деятельности в этом году.
Игровая выставка Gamescom 2019 пройдёт в немецком городе Кельн с 20 по 24 августа.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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