ИА «Ореанда-Новости». Совладелец лейбла Black Star Тимати и рэпер L'One высказали друг другу претензии в Instagram.



Отмечается, что ссорится артисты начали из-за песен и сценического имени Левана Горозии (L’One). Рэпер заявил, что с марта этого года больше не входит в BlackStar. Артист поблагодарил бывших коллег и пожаловался на действия руководства.



L’One отметил, что лейбл хочет забрать его псевдоним и песни. Он также добавил, что они не дают ему устаивать концерты и говорить о своём уходе.



Тимати, комментируя эти высказывания, назвал Левана тамадой и попросил не смешить публику. Он также обратил внимание на условия контракта, и подчеркнул, что желания расстаться «полюбовно» у него теперь нет.