ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.



L'One в суде требовал оставить за собой право на песни, музыку и товарный знак. Таким образом, лейбл Black Star сохраняет интеллектуальные права на это и дальше. Всего речь идёт о 157 треках.



L'One ушёл из Black Star весной. Он неоднократно жаловался на то, что лейбл хочет отнять у него псевдоним и его песни. Тимати, в свою очередь, заявил, что артист сам подписывал контракт, находясь в здравом рассудке.