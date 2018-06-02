ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 июня 2018 года знаменитому российскому городу Иркутску исполняется ровно 357 лет. Его жители празднуют день основания города. Местными властями для гостей и местных жителей была подготовлена большая праздничная программа, которая включает в себя разного рода игрища, конкурсные соревнования с разными известными исполнителями и конечно же неотъемлемая часть любого маломальского мероприятия — салют.

Прямо сейчас в 19:00 по местному времени начался головокружительный музыкальный концерт, с шоу и фейерверками. Концерт носит название «С днем Рождения Иркутск!» На нем будут присутствовать такие известные исполнители, как звезда джаза Игорь Бутман и не менее популярный рэп исполнитель Тимоти, который известен многим фанатам как основатель Black Star. Уже известно, что они будут выступать через 2 часа, в 21:00. После шоу все желающие смогут увидеть салют в 22:45 на Нижней Набережной.

День города в Иркутске всегда праздновался пышно и ярко. На главных площадях и улицах города традиционно проводят ярмарки, разного рода костюмированные парады, шествия и т.д. Свой 357-летний день рождения город начал праздновать спозаранку. Уже в 9 часов утра на улице Сударева велосипедисты всех возрастов начали подготавливается к ежегодному заезду по городу, который состоялся в 10:30. Участия принимали все желающие.

Уделили внимание городские власти и здоровому образу жизни. На площади имени Александра III с самого начала утра прошла спортивная зарядка для всех любителей спорта. Также в 10:00 некоторые известные фитнес тренеры показывали упражнения, способствующие поддержанию здорового духа в организме.

Не обделили вниманием и самых маленьких жителей города-именинника. В 11:00 на специальных островах Конный и Юность было проведено детское мероприятие под названием «Остров детства». Там все от мала до велика могли развлекаться весь день напролет. Для любителей музыкальных мероприятий на специальной платформе на острове Юность состоялся гала-концерт, в котором приняли участие детские и юношеские коллективы. Впрочем, дело не ограничилось только детским исполнением, в 17:00 в том же месте выступили профессиональные музыкальные группы, приехавшие по специальному приглашению.