ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 Июня город Тольятти, известный так же, как «Город Креста», отпразднует свой 238-й день рождения. Праздничная программа уже была составлена одобрена администрацией города и уже, пожалуй, можно назвать самый главный подарок к празднику. Известная победительница музыкального телевизионного проекта «Ты супер!» вызвалась поздравить жителей Тольятти с праздником. Она так же будет выступать на платформе дворца спорта «Волгарь».

Саму звезду знаменитого шоу на НТВ ждут с большим предвкушением, дабы услышать от нее поздравления и поздравить ее с победой во втором туре. В свои 14 лет девушка уже добилась небывалых высот. Она смогла произвести огромное впечатление на всех жури конкурса, которые говорили о юной особе как о новом даровании, способном зажечься в новую звезду. Такого же мнения о героине осталась и аудитория, отдавшая ей 49% своих голосов, что по меркам шоу поистине огромный результат. Выступление же самой Дианы с ее музыкальным произведением «Derniere Dance» было просмотрено на ресурсе YouTube по меньшей мере 12 миллионов раз и получило тысячи лайков.

На 10:00 в городе запланировано творческое мероприятие «Праздник сделаем вместе!» В это время соберутся разные креативные, нетрадиционные и интересные люди со всего города для участия в уличных спектаклях в центральном городском парке. Все участвующие смогут показать себя как танцоры, а также при желании попробуют освоить и другие творческие направления. Там же состоятся разные выставки.

Помимо этого, будут проводиться конкурсы по рисованию, лепки, созданию кукольных игрушек для театральных представлений и много чего еще. Там же будет проходить семейный фестиваль творчества, спортивные мероприятия, тренировки, а также будут выставлены на показ декоративные породы голубей.

В 17:00 на площади «Свободы» начнется спортивное мероприятие, где разные любители спорта будут соревноваться между собой за призовые места. В 22:30 под конец празднования в небо будет запущен грандиозный фейерверк.