ИА «Ореанда-Новости». Знакомой и любимой истории исполнятся 80 лет.

Мультяшный кот, которому надоела назойливая мышь, живущая в его доме, придумывает заговор, чтобы вытащить его с помощью ловушки с сыром. Мышонок, благополучно достает закуску и неторопливо удаляется с полным брюхом. Вы, наверное, догадываетесь, что будет дальше. История заканчивается, как это почти всегда бывает: кот кричит от боли, когда очередной план проваливается.

От премий «Оскар» до секретных постановок за железным занавесом холодной войны - так Том и Джерри, которым на этой неделе исполнилось 80 лет, стали одним из самых известных пар в мире.

Дуэт был придуман в минуты отчаянья. Отдел анимации MGM, где работали создатели Билл Ханна и Джо Барбера, изо всех сил старался подражать успеху других студий, которые подарили таких персонажей, как Микки Маус.

От скуки аниматоры, которым не исполнилось и тридцати лет, начали придумывать свои собственные идеи. Барбера сказал, что ему нравится простая концепция мультфильма о кошках и мышах, с конфликтом и погоней, хотя это уже было сделано бесчисленное количество раз.

Puss gets the Boot был первым эпизодом, который они выпустили в 1940 году. Дебют стал хитом и принес студии номинацию на Оскар «За лучший анимационный короткометражный фильм».

Настоящие перемены произошли только тогда, когда пришло письмо от влиятельного промышленного деятеля из Техаса с вопросом, когда мир снова увидит этот «замечательный мультфильм о кошках и мышах».

После этого Том и Джерри больше не сходили с экранов. Да, у франшизы были взлёты и падения, но найти в мире человека, который хотя бы раз не видел этот мультфильм, наверное, невозможно.