Певица заявила, что артисты не должны отказывать людям сфотографироваться, поскольку они являются профессионалы. По её словам, если появляется возможность и шанс взять себя в руки, то это необходимо сделать.Кроме того Топурия заявила, что ею не ощущается большая или меньшая любовь в той или иной стране. Она говорит, что всюду себя чувствует одинаково.До этого Раймонд Паулс сказал о том, что россияне на концертах ведут себя более навязчиво, чем латвийцы. Однако позже он заявил "РБК", что тем самым от только хотел сказать о большей отзывчивости россиян.