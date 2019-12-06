06.12.2019, 12:53
Топурия прокомментировала слова Паулса о навязчивости российской публики
ИА «Ореанда-Новости». По словам участницы группы "А-студио" Кэти Топурия, от национальности не зависит любовь публики. Она заявила каналу "360" о том, что такое отношение артисты должны ценить.
Певица заявила, что артисты не должны отказывать людям сфотографироваться, поскольку они являются профессионалы. По её словам, если появляется возможность и шанс взять себя в руки, то это необходимо сделать.
Кроме того Топурия заявила, что ею не ощущается большая или меньшая любовь в той или иной стране. Она говорит, что всюду себя чувствует одинаково.
До этого Раймонд Паулс сказал о том, что россияне на концертах ведут себя более навязчиво, чем латвийцы. Однако позже он заявил "РБК", что тем самым от только хотел сказать о большей отзывчивости россиян.
Певица заявила, что артисты не должны отказывать людям сфотографироваться, поскольку они являются профессионалы. По её словам, если появляется возможность и шанс взять себя в руки, то это необходимо сделать.
Кроме того Топурия заявила, что ею не ощущается большая или меньшая любовь в той или иной стране. Она говорит, что всюду себя чувствует одинаково.
До этого Раймонд Паулс сказал о том, что россияне на концертах ведут себя более навязчиво, чем латвийцы. Однако позже он заявил "РБК", что тем самым от только хотел сказать о большей отзывчивости россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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