ИА «Ореанда-Новости». 17 сентября в Тюмени и Тобольске пройдут мастер-класс и концерт V Транссибирского Арт-Фестиваля. Историческая столица Сибири принимает форум и его художественного руководителя Вадима Репина второй год подряд.



Транссибирский Арт-Фестиваль, отмечающий в 2018 году свой первый юбилей, обрастает традициями и надежными партнерами, такими как Сибур-Холдинг. Одним из основополагающих принципов форума является расширение границ, где городам Сибири уделено особое место.

«Мы всегда рады, когда наших друзей во всем мире становится больше, – делится Вадим Репин. – И мне особенно тепло, когда этот дружеский круг пополняется людьми, рожденными в Сибири. По сравнению с прошлым годом наша программа более сжата, но мы все равно нашли время для мастер-класса, ведь работа с юными музыкантами и обмен опытом – это важнейшая часть нашего Фестиваля».

Оба мероприятия пройдут в один день: в 10.00 17 сентября в Тюменской филармонии состоится мастер-класс художественного руководителя Фестиваля Вадима Репина. В этот же день, в 19.00 на сцене Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова состоится концерт, где в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением Евгения Шестакова прозвучат «Струнная серенада» и симфоническая поэма «Франческа да Римини» Чайковского, а также Концерт для скрипки с оркестром М. Бруха и «Интродукция и рондо-каприччиозо» Сен-Санса в исполнении Вадим Репина.

Мероприятия 17 сентября завершают как российскую, так и общую программы V Транссибирского Арт-Фестиваля.





Справка: Концерты Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, прошли с марта по сентябрь 2018 года. Российская часть Фестиваля включила в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, Тюмень и Тобольск. По традиции не остались без внимания малые города Новосибирской области, список которых в этом году существенно расширился: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута прошла в США и Японии.

На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.

