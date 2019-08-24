ИА «Ореанда-Новости». Первый трейлер фильма «Леди и Бродяга», в котором снимались настоящие животные, был опубликован на YouTube компанией Disney.

Режиссёром фильма был Чарли Бин, озвучивать Леди и Бродягу будут Тесса Томпсон и Джастин Теру соответственно, в фильме также снимались Кирси Клемонс, Томас Манн и Иветт Николь. Фильм будет выпущен на стимулирующей платформе Disney + 12 ноября.

Мультфильм о приключениях кокер-спаниеля Леди и уличного пса Бродяги был выпущен в 1955 году.

"Леди и Бродяга" - это трогательная и волнующая история сближения двух совершенно разных собак - чистокровной любимицы дома и бездомного пса.