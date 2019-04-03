ИА «Ореанда-Новости». Впервые после зимней спячки три медведя в Московском зоопарке вышли из берлог в наружные вольеры. Ранее в зоопарке сообщалось, что медведи уже проснулись, однако во внешние вольеры их временно не пускали, пока шла уборка.

Проснулись и вышли радовать посетителей зоопарка два гималайских медведя и бурый камчатский. После длительной спячки животные потеряли четверть массы тела. Сейчас гималайские весят около двух с половиной центнеров, а бурая медведица – четыре центнера. Пока их подкармливают только растительной пищей. Гималайские медведи предпочитают яблоки и виноград. Бурая медведица - сухофрукты и мёд. Мясо и рыбу в рацион хищников после спячки вводят постепенно, пояснила директор зоопарка Светлана Акулова.

В ближайшее время порции увеличат, а в рацион добавят орехи, овощи, крупы и большее количества мяса и рыбы.