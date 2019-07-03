Академия выбирает номинантов и лауреатов премии «Оскар». Об этом говорится на официальном сайте киноакадемии.

В категорию «Короткий метр и анимация» вошли аниматоры Игорь Ковалев и Михаил Алдашин. Сергей Дворцевой попал в категорию «Режисёры».

Ковалев является креативным продюсером «Союзмультфильма», в число его мультипликационных работ вошли: «Приключения капитана Врунгеля», «Следствие ведут колобки», «Пластилиновая ворона». Также является одним из основателей студии «Плот». Алдашин также работает на студии «Плот» и «Союзмультфильме».

Сергей Дворцевой известен зрителям по фильму «Айка», который был номинирован на главный приз фестиваля в Каннах, а также вошёл в шорт-лист «Оскара».