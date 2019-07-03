03.07.2019, 09:32
Три российских режиссёра стали членами Американской киноакадемии
ИА «Ореанда-Новости» В список членов Американской академии кинематографических искусств и наук вошли три режиссёра из России. Академия выбирает номинантов и лауреатов премии «Оскар». Об этом говорится на официальном сайте киноакадемии.
В категорию «Короткий метр и анимация» вошли аниматоры Игорь Ковалев и Михаил Алдашин. Сергей Дворцевой попал в категорию «Режисёры».
Ковалев является креативным продюсером «Союзмультфильма», в число его мультипликационных работ вошли: «Приключения капитана Врунгеля», «Следствие ведут колобки», «Пластилиновая ворона». Также является одним из основателей студии «Плот». Алдашин также работает на студии «Плот» и «Союзмультфильме».
Сергей Дворцевой известен зрителям по фильму «Айка», который был номинирован на главный приз фестиваля в Каннах, а также вошёл в шорт-лист «Оскара».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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