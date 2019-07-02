ИА «Ореанда-Новости». В список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии «Оскар», попали трое россиян.



Так, в категории «Короткий метр и анимация» вошли два режиссёра-аниматора Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. Кроме того, в список также попал российский и казахстанский кинорежиссёр Сергей Дворцевой.



Всего состав жюри главной кинопремии мира в 2019 году пополнился именами 842 деятелей кино из 59 стран.