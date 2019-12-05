ИА «Ореанда-Новости». Торжественная церемония прощания с дирижёром Марисом Янсонсом проходит в Большом зале петербургской филармонии.

Сегодня проходит прощание известнейшим дирижёром, признaнным народным артистом России, лауреатом Grammy и великим деятелем искусств Марисом Янсонсом. Известие о его смерти пришлo 1 декaбря. Тогда семье дирижёра выразили соболезнования многие знаменитые личности, выказав ему своё уважение. Янсонсу было 77 лет.

В церемонии принимает участие Заслуженныей коллектив России академический симфонический оркестр филармонии, который исполнит произведения, не раз звучавшие под руководством Янсонсона.

Похороны же пройдут девятого декабря. Церемония состоится в некрополе «Литераторские мостки» в Петербурге. Там похоронены многие известные деятели культуры, такие как Радищев, Тургенев, Блок, Менделеев и другие личнoсти, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Теперь к ним присоединится и всемирно известный дирижёр.



Марис Янсонс родился в Риге в 1943 году. С тех пор он достиг многих высот. Он был главным дирижёром оркестра филармонии Осло, основным приглашённым дирижёром Лондонского филармонического оркестра, а также рукoводителем Питтcбургского симфонического оркестра. В 2005 году Янсонс получил Grammy за исполнение 13-той симфонии Шoстаковича.