Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке – совершенно особый уголок Петербурга, пропитанный истинно французской энергетикой. Высочайшее соизволение «французским гражданам построить церковь и содержать её на свои средства» было дано Николаем II 19 октября 1898 года. В 1909 году храм был возведен по проекту Леонтия Бенуа, сына великого петербургского зодчего, архитектора Высочайшего двора, академика Николая Бенуа, который долгое время был синдиком французской католической общины Санкт-Петербурга. Выделяясь совершенно необычным для католических церквей в России силуэтом, и самобытной обработкой камня, храм задуман в южнофранцузском романском стиле. Notre Dame de Francе – единственный в Петербурге католический приход, не закрывшийся в советский период. Его спасло то, что он был приписан к французскому посольству. В 1966 году, во время визита в Ленинград, храм посетил легендарный генерал де Голль. Интересный факт – к визиту президента Франции Ковенский переулок заасфальтировали и украсили клумбами за одну ночь!Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — титаны, надолго забытые после окончания своего земного пути, вступят в диалог в концерте талантливых петербургских музыкантов – Елизаветы Лобановой и Александра Осовицкого. Две вершины удивительной эпохи барокко: в их творчестве до своего апогея дошли достижения немецкой и итальянской музыки, накопленные предшественниками. Они никогда не виделись, но те не менее, можно сказать, что находились в диалоге: лейпцигский кантор высоко ценил творчество неистового аббата, создав целый ряд гениальных органных транскрипций его инструментальных концертов ради собственного удовольствия. Божественное сочетание виолончели и органа, сочинения для органа соло в эксклюзивной акустике храма… Присоединяйтесь к Диалогу великих!Лауреаты международных конкурсовАлександр Осовицкий (виолончель, Германия)Елизавета Лобанова (орган)Санкт-ПетербургПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Известная петербургская клавесинистка Екатерина Лихина, хорошо известная публике по ярким и самобытным программам, выступит в ансамбле с московской флейтисткой Екатериной Дрязжиной. Публика раствориться в поразительной энергетике одной из самых загадочных эпох – барокко. Немецкая и французская школы представлены сочинениями Телемана, Куперена, и, конечно же, Иоганна Себастьяна Баха. Особая изюминка концерта – звучание клавесина и органа соло. Как все музыканты эпохи барокко, Екатерина Лихина свободно владеет несколькими инструментами!Екатерина Дрязжина (траверсфлейта, блокфлейта)Екатерина Лихина (клавесин, орган)Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Музыка Европы и России объединятся под знаком медитации в концерте известного петербургского органиста Егора Колесова. Самый органный композитор всех времен, БАХ, предстанет в соседстве с Танеевым и Одоевским. В необычном ракурсе будет представлен и Король инструментов, на нем в это вечер прозвучат органные сочинения наших соотечественников. Знаете ли вы, что русские композиторы успешно писали для органа, а Чайковский обучался в органном классе? Что князь Владимир Одоевский оставил богатейшее композиторское наследие в мировом органном репертуаре? Что в творчестве Александра Глазунова и Сергея Танеева также присутствуют замечательные органные страницы? Медитативную тему дополнит музыка гениального француза Луи Вьерна, непревзойденного мастера сочинений для симфонического органа, блестящего виртуоза и импровизатора. Сделайте паузу. Погрузитесь в мир медитации вместе с органистом Егором Колесовым!Лауреат международных конкурсовЕгор Колесов, органСанкт-ПетербургПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — два гения блистательной эпохи барокко. Философская сдержанность Германии и неуемная энергетика Италии объединятся в концерте московского дуэта – Маргариты Еськиной и Владимира Парунцева. В творчестве обоих композиторов расцвет немецкой и итальянской музыкальной культуры достиг абсолютного пика. Никогда не пересекавшиеся при жизни композиторы встретятся в концерте «Гении барокко», где кроме флейты в ансамбле с органом прозвучат опусы для органа соло, в том числе, потрясающие баховские переложения инструментальных концертов неугомонного венецианца.Маргарита Еськина, органВладимир Парунцев, блокфлейтаМоскваПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Италия на бис – яркий концерт, погружающий в солнечную энергетику итальянского барокко. Орган и уникальный ансамбль мандолин «Фейерверк» в ансамбле с известной петербургской органисткой Натальей Михайловой исполнят сочинения Альбинони, Вивальди и других композиторов роскошной и загадочной эпохи барокко. Изысканное сочетание тембров четырех разных мандолин и органа перевернут представления о многих известных сочинениях, представленных в транскрипции для этого необычного состава. Картину дополнит один из струнных концертов Вивальди в транскрипции для органа, гениально осуществленной Иоганном Себастьяном Бахом.Лауреаты международных конкурсов:Квартет мандолин «Фейерверк»Екатерина Забайрачная, мандолинаАлина Мухаматуллина, мандолинаТатьяна Шеина, мандолаНикита Яковлев, мандочелоНаталья Михайлова, органСанкт-ПетербургПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Санкт-Петербургский концертный дуэт – Марк Таубе и Екатерина Маришкина, предлагают совершить музыкальное путешествие длиной в 250 лет. Из XVIII века – в XX. Прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы в версии для скрипки и органа в авторской транскрипции Екатерины Маришкиной. Щебет птиц и звуки охоты, лай собак и шум грозы, атмосфера крестьянской пирушки и многое другое – в знаменитом цикле из 4 скрипичных концертов эксцентричного рыжего аббата Антонио Вивальди, которые можно узнать буквально по первым тактам. «Времена года в Буэнос-Айресе» великого аргентинца Астора Пьяццоллы – гениальные зарисовки, позволяющие проследить смену сезонов через призму самобытной энергетики этого удивительного города. Драматургию концерта дополнит знаменитая транскрипция Концерта для струнных ре минор Вивальди, мастерски сделанная Бахом для органа, который основательно изучал творчество своего итальянского коллеги, переложив великое множество его инструментальных концертов для Короля инструментов – органа. Времена года. Вивальди и Пьяццолла. Путешествие через века.Лауреат международных конкурсовЕкатерина Маришкина, орган,Заслуженный артист РоссииМарк Таубе, скрипкаСанкт-ПетербургПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Концерт виртуозной петербургской органистки Марии Лобецкой-Лебедевой посвящен 340-летию со дня рождения великого композитора, чья музыка востребована и любима во все времена. Неутомимый рыжий аббат, написавший свыше 700 сочинений, Антонио Вивальди прожил безбедную, но нелегкую жизнь. Священник, выдающийся скрипач-виртуоз, педагог и композитор, сочиняющий с воистину космической скоростью, был неординарен и эксцентричен. Творчество Вивальди изучал великий Бах, переложивший ряд его инструментальных концертов для органа с непередаваемым мастерством. Два из них прозвучат в концерте. Самое известное сочинение плодовитого венецианца «Времена года», цикл из четырех скрипичных концертов, представлены в авторской версии Марии Лобецкой-Лебедевой для органа. Bravo Vivaldi – музыка для всех, самобытная, яркая, переливающаяся разнообразными колерами богатейшего музыкального спектра.Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая (Лебедева), органСанкт-ПетербургПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)Sous le ciel de Paris – увлекательное музыкальное путешествие с очаровательной органной парой, лауреатами международных конкурсов и организаторами многочисленных органных фестивалей в России и за рубежом, Диной Ихиной и Денисом Маханьковым. Знаменитая песня, написанная в 1951 году для одноименного фильма, ставшая визитной карточкой Парижа и Франции, прозвучит по-новому в варианте для органа и мелодики. Истинный французский дух предстанет в сочинениях нашего современника Дени Бедара и гения симфонического органа Луи Вьерна. Ностальгическую атмосферу Парижа ушедших времен создаст Oblivion Пьяццоллы, который, как и его собратья в мире искусства из многочисленных стран мира, были связаны с этим мистическим городом. И, наконец, заглянуть в старинный французский собор станет возможным, благодаря звучанию Приходской мессы выдающегося композитора, клавесиниста-виртуоза эпохи барокко Франсуа Куперена. Под небом Парижа – концерт прогулка через времена и стили в сопровождении его Величества Органа.Лауреаты международных конкурсовДина Ихина, орган, мелодикаДенис Маханьков, органПродолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)