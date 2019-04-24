Цикл концертов «Время органа»

Начало концертов в 20:15

3 мая 2019, пятница, 20:15

Органный концерт

Встреча эпох: Бах и Моцарт

Бах и Моцарт – композиторы разных эпох, пользующиеся неизменной популярностью у исполнителей и публики. Орган —любимый инструмент Баха, для него он писал в течение всей жизни, в отличие от Моцарта, немногочисленные сочинения которого откроют публике ещё одну грань творчества австрийского гения. Немецкое барокко и венская классика прозвучат во всей полноте, представляя ярчайшие образцы двух самых популярных стилей. Особый шарм концерту придаст одно из сочинений Баха, которое представлено в ансамбле флейты и органа. Встреча эпох: Бах и Моцарт – концерт молодых петербургских музыкантов Карины Амири и Эльноры Гросс.

Исполнители:

Карина Амири, флейта,

Эльнора Гросс, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

4 мая 2019, суббота, 20:15

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Полифоническая тетрадь: Бах-Бем-Таривердиев

Перелистать Полифоническую Тетрадь разных эпох приглашает петербургская органистка Ирина Климина. Бах и его старший современник Георг Бем встретятся с нашим современником Микаэлом Таривердиевым. Бах, будет представлен одной шести из Трио-сонат, уникальным камерным сочинением, необычайно сложным для исполнения, каждая из трёх частей которого – маленький шедевр, и монументальной Пассакалией. Песни и музыку Таривердиева к кинофильмам все мы знаем наизусть, но далеко не каждому известны уникальное творческое наследие музыканта для органа и крупнейший международный органный конкурс, проходящий под его именем. Заявленное в программе Basso ostinato, одна из частей знаменитого концерта №2 для органа Таривердиева (Полифоническая тетрадь), и дало название всему концерту.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Ирина Климина

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

10 мая 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Вечерняя медитация: кларнет и орган

Кларнет & Орган – смелый творческий проект двух талантливых молодых музыкантов, выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных Егора Колесова (орган) и Руслана Шмелькова (кларнет). Дуэт ярко заявил о себе на многочисленных фестивалях (Париж, Хельсинки, Санкт-Петербург, Москва, Киров, Южно-Сахалинск). Сочетание органа и кларнета – достаточно редкое и необычное явление в музыкальном мире. Многие аранжировки, входящие в репертуар ансамбля, сделаны самими музыкантами. Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. В программе «Вечерняя медитация» особое место занимает кларнетовый концерт Моцарта. Наряду с хитами Баха, неожиданной гранью раскроется Шуман, соната для педального фортепиано которого прозвучит в органной версии. Концерт завершит одно из последних сочинений Франсиса Пуленка, знаменательного автора середины двадцатого века – его удивительная кларнетовая соната, в которой переплетены истинно французские юмор и трагизм.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Руслан Шмельков, кларнет

Егор Колесов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

11 мая 2019, суббота, 20:15

«Гусли в космосе: гусли и орган»

«Гусли в космосе» – невероятное сочетание звончатых гуслей и органа. Анастасия Фомина (гусли), Елизавета Панченко (орган) представляют неординарную и уникальную программу. Национальный русский инструмент, обладающий тембром удивительной красоты, создаёт в дуэте с органом неповторимый по акустическим качествам и эмоциональному воздействию эффект. Основной акцент программы – современная отечественная музыка (Шаханов, Биберган, Панченко и др.) и опусы советского периода, начиная с 60-х годов ХХ века. Именно в это время начал формироваться современный репертуар гусляров, благодаря концертам, написанным для гуслей с оркестром ленинградским композитором Борисом Кравченко (1929−1979). Название этому творческому проекту дал один из концертов Кравченко («Гусли в космосе», 1969), посвящённый покорению Космоса русским космонавтом Юрием Гагариным.

Исполнители:

Лауреаты Первого открытого всероссийского конкурса современной музыки Vox Organi 2018

Анастасия Фомина, гусли,

Елизавета Панченко, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

17 мая 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Три века итальянской музыки: от Перголези до Нино Рота

Перголези, Россини, Рота

Три века итальянской музыки в течение одного вечера. Stabat mater – cамое известное сочинение гениального итальянца Перголези, прожившего всего 25 лет, менее 10 из которых были отданы музыке. Как и Реквием Моцарта, история создания этого сочинения окутано тайной. Проверенная временем гениальная музыка и сейчас продолжает трогать публику до глубины души, вызывая чувство глубочайшего катарсиса. Век девятнадцатый представлен органной интерлюдией из Маленькой торжественной мессы Россини. Petite Messe solennelle — поздний опус мастера, написанный им в Пасси в 1863 году, спустя более чем 20 лет после его предыдущей крупной работы, Stabat mater, и почти 35 лет спустя после завершения оперной карьеры. И, наконец, органная соната блистательного Нино Роты, более известного в России, как автора музыки к шедеврам кино. Три века итальянской музыки – уникальная программа петербургского органиста Юрия Семенова.

Исполнители:

Юрий Семёнов (орган)

Viva Muse - ансамбль артистов Государственной академической капеллы:

Евгения Клевцова, скрипка

Алексей Андреев, альт

Кирилл Таченко, виолончель

Солисты:

Людмила Сиденко(меццо-сопрано)

Екатерина Гайданская (сопрано)

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

18 мая 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Ave Maria

Аркадельт, Боэльман, Лист, Сен-Санс

Ave Maria – главная католическая молитва, обращенная к Пресвятой Деве Марии, матери Иисуса. На протяжении веков композиторы разных стран подбирали мелодию к этим высоким и простым словам. Пожалуй, ни один из великих мастеров не обошел стороной эту тему. Каждый из композиторов «услышал» эту молитву по-своему, создав шедевр, проверенный веками. В концерте петербургских музыкантов Марины Черноусовой и Галины Ельшаевой прозвучат различные версии Ave Maria – XVI-XX. Вечная и неиссякаемая тема предстанет в опусах Аркадельта, Листа, Баттистини. Орган соло представлен одним из самых популярных сочинений эпохи романтизма – Готической сюитой Боэльмана, одна из частей которой также обращена к Пречистой Деве. Особая изюминка концерта – редко звучащие сочинения немецкого и итальянского барокко: Керль, Фробергер, Циполи.

Исполнители:

Марина Черноусова, сопрано

Галина Ельшаева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

24 мая 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Мир органа: Бах-Лист-Хаким

Путь от раннего барокко до современности вместе с талантливой органисткой Екатериной Маришкиной, хорошо известной своими нестандартными программами, – уникальная возможность прикоснуться к необъятному миру органа в течение одного майского вечера. Франц Тундер – немецкий композитор и органист эпохи среднего барокко, построил музыкальный мост между ранним немецким барокко и высоким барокко, достигшем пика кульминации в творчестве Баха. Блестящий пианист, гениальный композитор, один из ярчайших представителей романтизма Ференц Лист не обошел своим вниманием и Короля инструментов. И пусть количество этих опусов невелико, но они входят в одну из первых строк рейтинга сочинений для органа. Достойный финал концерта – Gregorina Наджи Хакима, ученика выдающегося французского органиста Жана Лангле. преемника гениального Оливье Мессиана в церкви Святой Троицы. Мир органа – путешествие сквозь времена и стили.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

25 мая 2019, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Путешествие по радуге: барокко и романтизм

Пахельбель, Гендель, Вивальди, Шуман, Григ

Концерт известных петербургский музыкантов Анны Калинкиной и Натальи Михалевой – радужный спектр шедевров барокко и романтизма. Георг Муффат – немецкий композитор французского происхождения, в своём творчестве тяготевший как итальянской, так и к французской школам. Иоганн Готфрид Вальтер – немецкий органист и композитор эпохи барокко, воспитанник Иоганна Бернхарда Баха, кузена Иоганна Себастьяна.. В веймарский период жизни Бах сдружился с Вальтером, благодаря которому, многие баховские сочинения дошли до наших дней в виде рукописных копий, сделанных им. Барочную линию продолжат виртуозные арии Генделя и Вивальди в сопровождении органа. Романтическая нота концерта – два этюда Шумана для педального фортепиано, музыкального инструмента, снабжённого ножной клавиатурой по аналогии с органом. Особый колорит концерту придают вокальные хиты великих романтиков – Шуберта и Грига.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Наталья Михалёва, сопрано

Анна Калинкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская, дом 11)

31 мая 2019, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Памяти мастера: посвящение Жану Гийю

Петербургские органисты разных поколений посвящают свой концерт памяти выдающегося музыканта, композитора и органиста Жан Гийю (1930-2019). Ученик величайших композиторов–органистов Марселя Дюпре, Мориса Дюрюфле и Оливье Мессиана, Гийю с 1963 года служил титулярным органистом парижского собора Святого Евстахия. В творчестве мастера преобладают органные сочинения, но его перу так же принадлежат три симфонии, концерты для фортепиано и тромбона с оркестром, камерная музыка. Среди талантливых переложений для органа, выполненных маэстро, особое место занимают «Картинки с выставки» Мусоргского. Концертирующий органист-виртуоз, он был также известен как непревзойденный мастер импровизации. Музыкант неоднократно выступал консультантом по установке новых органов в Брюсселе, Цюрихе, Неаполе, Санта-Крус-де-Тенерифе. В 2002 году Гийу стал первым исполнителем на возрождённом инструменте XIX века — педальном фортепиано, снабжённом ножной клавиатурой по аналогии с органом. Самое известное сочинение для этого инструмента – цикл этюдов Шумана, прозвучит в органной версии Гийю. Кроме того будут представлены органные транскрипции хитов Баха и Моцарта, мастерски сделанных маэстро, и его собственные сочинения.

Исполнители:

Эльнора Грос

Егор Колесов

Алла Морозова

Юрий Семенов

Орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



