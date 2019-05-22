ИА «Ореанда-Новости» . В Санкт-Петербурге в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии пройдёт цикл концертов «Время органа». Адрес - ул. 1-ая Красноармейская, 11, м. Технологический институт.

1 июня 2019, суббота 20:15

Откровения Великих

Бах, Франк, Брамс

Проверенные веками шедевры золотого органного репертуара от барокко до романтизма прозвучат в исполнении Виктории Гамазовой. Смысловой центр драматургии концерта – органная вселенная Иоганна Себастьяна Баха, озвученная масштабной прелюдией и фугой ми бемоль мажор, знаменитой Токкатой и фугой ре минор и, по контрасту, – камерными хоральными прелюдиями, раскрывающими совсем другую ипостась творчества германского гения. Жанр хоральной прелюдии, в котором Баху не было равных, практически умер в XIX столетии и был возрожден величайшим немецким романтиком Брамсом. 11 Хоральных прелюдий последнего немецкого романтика под опусом 122, изданные посмертно, – его символическое прощание с земной жизнью. Брамс стал первым, кто после Баха создал гениальный цикл хоральных обработок для органа. Французская линия концерта открывается знакомством с творчеством малоизвестного в России Шарля Пируа, популярнейшего музыканта, творившего на рубеже XVII-XVIII веков, который служил органистом в одной из церквей Латинского квартала Парижа. Симфонический орган представлен Фантазией ля мажор убежденного бахианца, основоположника органной романтической традиции Франции – Сезара Франка. Откровения великих – лучшие страницы мирового органного репертуара.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Виктория Гамазова, орган

7 июня 2019, пятница, 20:15

Июньская фантазия: органный гала-концерт

Бах, Моцарт, Сен-Санс

Грандиозный гала концерт молодых органистов-виртуозов в неповторимой атмосфере петербургской летней ночи. Особая атмосфера храмового пространства. Органные и вокальные хиты и редко исполняемая музыка. Орган в ансамбле со скрипкой и виолончелью, гобоем и флейтой. В этот вечер встретятся: непременный участник всех органных концертов, гениальный лейпцигский кантор Иоганн Себастьян Бах и один из самых его успешных учеников – Людвиг Кребс. Прозвучит Церковная соната Моцарта, мало написавшего для органа, но оставившего свой неповторимый след в репертуаре Короля инструментов. Вокальный шедевр Шуберта – Серенада и Ave Maria Кюи. Публику ждут два открытия – опус малоизвестного в России немецкого композитора и органиста, родственника Бетховена по материнской линии Германа Шрёдера и органная версия Вакханалии из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», сыгранная в четыре руки и ноги! Июньская фантазия – уникальный органный гала в белую ночь.

Исполнители:

Юлия Яковенко (сопрано), Надежда Горбач (флейта), Мария Никифорова (орган)

8 июня 2019, суббота, 20:15

Ave Maria /голос и орган

Бах, Гендель, Гуно, Франк

Ave Maria – вечная тема, отраженная в творчестве великих композиторов разных стран и эпох. На протяжении веков композиторы разных стран подбирали мелодию к этим высоким и простым словам. Пожалуй, ни один из великих композиторов не обошел эту тему. В их числе Палестрина, Доницетти, Керубини, Моцарт, Шуберт, Лист, Россини, Верди, Гуно, Брукнер, Брамс, Дворжак, Сен-Санс, Тости, Франк, Беллини и многие другие. Каждый из мастеров «услышал» эту молитву по-своему, создав шедевр, проверенный веками. Ave Maria давно вышла за рамки церковных стен, а несколько сотен сочинений, созданных на этот текст, составляют золотой фонд мирового концертного репертуара. В концерте публика услышит, как всеми любимые и постоянно звучащие, так и практически неизвестные в России версии – это Ave Maria Эмилио Пицци и Томаса Досса, а также Молитва Станислава Монюшко. Картину дополнят сочинения Генделя и Франка. Орган соло представлен гениальной транскрипцией Концерта для струнных ля минор Антонио Вивальди, которую для органа сделал Иоганн Себастьян Бах, и знаменитой Токкатой из Готической сюиты Леона Боэльмана. Вас ждет незабываемая встреча с обладателем прекрасного баса Томашом Ярошем (Польша) и известной

Исполнители:

Томаш Ярош, баритон, Польша

Наталья Михайлова, орган, Санкт-Петербург

14 июня 2019, пятница, 20:15

Глория Вивальди и органные хиты

Вивальди, Бах, Франк

Проверенный временем шедевр Вивальди и сочинения из золотого репертуара органа прозвучат в исполнении женского вокального ансамбля Lauda и юной петербургской органистки Алие Абдурашитовой. Gloria – самое известное духовное сочинение неугомонного рыжего аббата Антонио Вивальди. Написанное для солистов, хора, оркестра и органа в ликующем ре мажоре, оно состоит из 12 частей, объединенных единой логикой смыслового и музыкального развития. Gloria – вторая часть католической мессы, берет свое начало в древнейшем христианском гимне Gloria in Excelsis Deo (Слава в вышних Богу). Это ангельская песнь, прозвучавшая с небес во время поклонения пастухов новорожденному младенцу Христу. В гениальном опусе Вивальди отдельные фразы и слова «распеты» для создания удивительно емких и контрастных музыкальных образов. Прославляя Христа на земле и небесах, повествуя о его страданиях и триумфальной победе над смертью, сочинение гениального венецианца завершается грандиозной жизнеутверждающей фугой. Орган соло представлен широчайшим спектром музыки – от раннего барокко до романтизма.

Исполнители:

Женский вокальный ансамбль Мария

Художественный руководитель

Заслуженный работник культуры РФ

Ирина Смирнова

Алие Абдурашитова, орган

15 июня 2019, суббота, 20:15

Вне времени. Квартет мандолин и орган

Бах, Вивальди, Римский-Корсаков

Вне времени. Концерт уникального коллектива, квартета мандолин «Фейерверк», в ансамбле с органом. Стихия воды из оригинального сочинения для квартета мандолин японского композитора Хиро Фуджикеке перенесет публику в фантастический мир Гарри Поттера, откуда совершится перемещение в Петербург XIX столетия, в бесконечно красочный мир Римского-Корсакова. Остановка в Испании будет отмечена молитвой Тореодора, принадлежащей перу малоизвестного в России испанского композитора Хоакина Турины. Мостиком для перехода на родину барокко, Италию, станет органная чакона Чакона Пахельбеля, самого известного представителя южнонемецкой школы раннего барокко. Сочинения королей этого загадочного и причудливого стиля – Вивальди и Корелли, представлены популярнейшим концертом неистового венецианского аббата для двух мандолин и струнных и Кончерто гроссо его старшего современника, которое прозвучит в транскрипции для квартета мандолин. Особая нота концерта – органная версия знаменитой Арии из Оркестровой сюиты № 3 Баха. Окажитесь вне времени с петербургским Квартетом мандолин «Фейерверк» и известной петербургской органисткой Натальей Михайловой!

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Квартет «Фейерверк»,

Екатерина Забайрачная , мандолина

Алина Мухаматуллина, мандолина

Татьяна Шеина, мандола

Никита Яковлев, мандочелло

Наталья Михайлова, орган

21 июня 2019, пятница, 20:15

Нежность струн и торжество труб. Орган и квинтет АРФ

Бах, Штраус, Чайковский

Известная петербургская органистка, лауреат международных конкурсов Светлана Фурник выступит с квинтетом арф «Теория струн» в одном из самых красивых католических храмов города – соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Масштабное звучание Короля инструментов в сочетании с хрустальным тембром нескольких арф органично впишется в неповторимую ауру петербургской белой ночи. Сочинения Баха и Пахельбеля, Чайковского и Штрауса, Сибелиуса и Брамса в переложении для квинтета арф перевернут представление публики о знакомых и любимых мелодиях. «Теория Струн» - квинтет арфистов из Санкт-Петербурга. В их репертуаре царит разнообразие и тяга к экспериментам: от барочных придворных танцев и русских народных песен до Нино Рота и Depeche Mode. Девиз музыкантов – Одна арфа хорошо - а пять ещё лучше! Особенно, когда с ними звучат флейта и красивый вокал. Орган соло представит лучшие страницы барокко и романтизма. Нежность струн и торжество труб – удивительная музыкальная мистификация в белую петербургскую ночь.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Светлана Фурник, орган

Квинтет арф «Теория звука»:

Полина Шаронова, арфа, вокал

Анастасия Егорова , арфа

Марина Аркан , арфа, флейта

Сергей Азаров, арфа, перкуссия

Елизавета Дземяшкевич, арфа

22 июня 2019, суббота, 20:15

Бах в мажоре

Виртуозная программа из сочинений величайшего гения, творившего в масштабах космоса, по замыслу известной петербургской органистки Юлии Глазковой прозвучит исключительно в мажоре. Иоганн Себастьян Бах писал для любимого инструмента во все периоды своего земного бытия. Опираясь на традиции выдающихся предшественников-органистов, он создал абсолютно новый стиль, раскрыв необъятные возможности Короля инструментов. Органный мир Баха условно разделен на две части. Одна из них – большие музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; другая — одночастные хоральные прелюдии. В концерте «Бах в мажоре» публике предоставлена возможность прикоснуться ко всем этим разнообразным жанрам.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Юлия Глазкова, орган, Санкт-Петербург

28 июня 2019, пятница, 20:15

Триумвират гениев / Летний вечер in re

Сочинения трех гениев эпохи барокко по желанию исполнителей объединятся в одной тональности – ре миноре, одной из самых медитативных, философских и одновременно пронзительных. Среди мировых шедевров, написанных в ре-миноре –знаменитая Токката и фуга для органа и скрипичная Чакона Баха, Реквием Моцарта, Девятая симфония Бетховена, Первая симфония и Третий фортепианный концерт Рахманинова и многие другие гениальные опусы. Петербургским июньским вечером встретятся Бах, Гендель и Вивальди. Триумвират гениев / Летний вечер in re – необыкновенный творческий проект петербургских музыкантов Марка Таубе, Елизаветы Жученко и Екатерины Маришкиной.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов

Елизавета Жученко, скрипка

Екатерина Маришкина, орган

29 июня 2019, суббота, 20:15

Ave Maria вчера и сегодня

И снова в центре внимания тема, пользующаяся неизменной любовью публики, к которой на протяжении веков не устают обращаться композиторы и исполнители. Ave Maria – приветствие архангела Гавриила Марии в момент благовещения. Молитва, обращенная к Пречистой Деве, которая переведена на множество языков, и кроме католической, принята также в англиканской, лютеранской и грекокатолической традициях. На протяжении веков композиторы разных стран «слышали» эту молитву по-своему, создавая свои шедевры. Ave Maria давно вышла за рамки церковного пространства, а к нескольким сотням сочинений, созданных на этот текст, постоянно продолжают присоединятся новые, написанные в наши дни. Наряду с такими хитами, как Ave Maria Шуберта и Гуно, существуют и менее известные версии, а какие-то и совсем редко звучат в концертах. Петербургские музыканты Анна Аджемова и Мария Лобецкая поразят публику редко звучащими Ave Maria, причем написанными не только для голоса в инструментальном сопровождении, но и для органа соло! Прозвучат опусы Зюды и Кочиды, Тейера и Шоненбека, и конечно же, всеми любимые версии Шуберта, Гуно, Сен-Санса, Вавилова и многие другие, написанные в разных странах в разное время. Ave Maria вчера и сегодня – концерт, представляющий новый взгляд на вечную тему.

Исполниели:

Лауреаты международных конкурсов

Анна Аджемова, сопрано

Мария Лобецкая, орган