5 июля, пятница 20:15

Бах и орган в часах. Бах, Моцарт, Одоевский, Шуман



Бах и орган в часах – очередной подарок меломанам от известного петербургского органиста, маэстро Юрия Семенова, известного своими неординарными программами. После органного хита Иоганна Себастьяна Баха – Токкаты и фуги ре минор, прозвучит фа минорная Фантазия Моцарта, опередившая время на сто лет. Австрийский гений написал все свои органные опусы для механического инструмента, который приводился в движение без вмешательства человека. К примеру, траурная музыка, заказанная Моцарту хозяином музея восковых фигур графом Деймом для часов в форме мавзолея, звучала каждый час, исполняя разные пьесы. Фантазия фа минор KV 608 заслуживает особого внимания – она была написана Моцартом за год до кончины по специальному заказу для исполнения на механическом органе в музее Muller Exhibition Hall (мемориале памяти фельдмаршала Лаудена). Моцарт писал для механического органа, но мыслил в совсем других масштабах, поэтому его пьесы прочно вошли в репертуар органистов. В концерте прозвучат сочинения князя Владимира Федоровича Одоевского, который чрезвычайно высоко ценил творчество Баха, написав о нём романтическую новеллу, положившую начало русской бахиане, а также пропагандировал творчество Моцарта. По его заказу органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон», названный в честь Баха; на котором играл и сам Одоевский, и его гости – выдающиеся музыканты. Органное творчество Александра Глазунова (1865-1936) неразрывно связано с французской традицией, но в то же время перекликается с баховскими принципами. В Прелюдии и фуге ре минор баховская традиция соединяется с романтической экспрессией и красочной гармонией позднего романтизма. Еще одна изюминка концерта – этюд Шумана для педального фортепиано, музыкального инструмента, снабжённого ножной клавиатурой по аналогии с органом.

Исполнитель:

Юрий Семенов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

6 июля, суббота, 20:15

Обрученные с музыкой. Скрипка и орган. Бах, Вивальди

Бах и Вивальди – два гения, Богом обрученные с музыкой. Две ярчайшие звезды на небосводе Германии и Италии, взошедшие в блистательную эпоху барокко. Парадоксально, но оба этих гения были преданы забвению. Бах вернулся к нам в XIX столетии благодаря Мендельсону, а Вивальди лишь в XX… Кстати, многие сочинения рыжего аббата стали хорошо известны по гениальным транскрипциям Баха! Ни разу не встретившись на сравнительно небольшом пространстве Европы, они были связаны незримой нитью: Бах искренне восхищался творчеством своего итальянского современника, создавая чреду удивительных органных транскрипций его инструментальных концертов просто ради удовольствия. Неудивительно, что даже сейчас восхищенная публика нередко приписывает ряд подобных опусов именно Баху, а не Вивальди! Никогда не встречаясь, они по умолчанию стали сотворцами шедевров, проверенных временем. Обрученные с музыкой гении встретятся лицом к лицу в концерте скрипачки Полины Фоминцевой и органистки Натальи Михайловой.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Полина Фоминцева, скрипка

Наталья Михайлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



13 июля, суббота, 20:15

Органный концерт «Великолепие Германии: Бах и Райнбергер»

Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха – музыка, проверенная веками, созвучная любой эпохе и неизменно вызывающая сильнейший эмоциональный отклик у любой публики. Вокруг планеты БАХ вращается весь органный мир. Сочинения этого гения входят в золотой фонд любого концертирующего органиста. В течение всей жизни любимым инструментом Баха оставался орган, хотя писал он для самых разных инструментальных составов. В концерте прозвучит самое известное сочинение великого кантора – Токката и фуга ре минор, а также три лейпцигских хорала из своеобразной органной антологии, собранной самим автором. В последнее десятилетие жизни Бах подводил итоги своего творчества, а для последнего хорального сборника отобрал семнадцать лучших хоралов, которые были написаны в течение всей жизни, создав последний из них практически перед кончиной. Особая изюминка концерта – органная Соната № 16, редко звучащее сочинение немецкого романтика Йозефа Габриэля Райнбергера, чье 180-летие отмечается в этом году. Встреча разных эпох, объединенная удивительным музыкальным языком Германии в одном концерте, проведет публику по символическому мосту между временами

Исполнитель:

Лилия Кузнецова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



20 июля, суббота, 20:15

Органный концерт «Путь к свету: Бах, Риттер, Дюрюфле, Татаринов»

Творчество – путь длиною в жизнь, неиссякаемое стремление к абсолюту и свету. Только свет может открыть для нас красоту бытия во всем ее бесконечном многообразии. Бах и Куперен, Риттер и Дюрюфле, Шостакович и Татаринов – композиторы разных стран и эпох, объединенные стремлением на пути к свету, встретятся в концерте молодой петербургской органистки Елизаветы Рулевой. Нечасто звучащая, написанная в ранний период творчества Прелюдия и фуга ми мажор Баха не отличается виртуозными педальными соло и другими эффектами, но является своеобразным индикатором мастерства исполнителя. Немецкая тема будет продолжена музыкой Георга Бёма, старшего современника Баха. Офферторий из Приходской мессы Франсуа Куперена погружает в изысканный мир непревзойденного мастера французского рококо. Август Готфрид Риттер, немецкий композитор-романтик, органист-виртуоз, профессор, музыковед и эксперт в органостроении малоизвестен в России. В концерте прозвучит его органная соната ля минор. Пассакалья — пьеса, написанная в форме вариаций на повторяющемся басовом голосе. Вниманию публики предлагается пассакалья из оперы Шостаковича «Катерина Измайлова», несущая важнейшую драматургическую нагрузку в этом гениальном сочинении. Токката Дюрюфле – один из самых известных опусов «последнего французского романтика», который занимался под руководством таких органных титанов, как Луи Вьерн и Шарль Турнемир. Яркий эпизод в драматургии программы – органная фантазия Nan er dang zi qiang яркого исполнителя-мультиинструменталиста и талантливого композитора Ивана Татаринова. Ныне проживающий в США смелый экспериментатор, молодой музыкант своими сочинениями открывает новую страницу органного репертуара. Путь к свету – философское путешествие с органисткой Елизаветой Рулевой. Путь к свету – философское путешествие с органисткой Елизаветой Рулевой.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Елизавета Рулева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

27 июля, суббота, 20:15

Магия петербургской ночи. Орган и труба. Вьерн, Лист, Рахманинов, Шуберт

Сезон белых ночей завершен, но июльские ночи в Петербурге наполнены особой мистической энергетикой. Неповторимая атмосфера и уникальная акустика просторного храма позволяют по-иному услышать и осознать хорошо знакомые мелодии. Орган в ансамбле с трубой, и орган соло. Знаменитая пьеса великого французского органиста и композитора Луи Вьерна «Вестминстерские колокола» и хоральные прелюдии Иоганнеса Брамса – лебединая песня немецкого гения. Величественный ля минорный хорал и лирическое андантино Сезара Франка – опусы удивительного мастера, рыцаря органа, поражающие философской глубиной и безупречностью формы. Ave Mariа – неиссякаемый источник вдохновения для композиторов разных эпох и стран, величайшая молитва, обращенная к Пречистой Деве, представлена хитом Шуберта и органным переложением Ференца Листа сочинения Аркадельта, фламандского композитора XVI столетия. Вокализ Рахманинова, Павана и Пробуждение Форе органично дополнят картину золотого репертуара, неподвластного времени. Магия петербургской ночи – прикосновение к душе одного их самых мистических городов мира в сопровождении петербургских музыкантов Ольги Котляровой и Ивана Лазукова.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Иван Лазуков, труба

Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)