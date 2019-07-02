



ИА «Ореанда-Новости» Цикл концертов «Время органа» пройдёт в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии со 2 по 24 августа.

2 августа 2019, пятница 20:15

Пульс Вселенной: БАХ

В творчестве Баха органная музыка достигла пика всех мыслимых возможностей. В наследии гения – развернутые масштабные фрески, в числе которых токкаты, фантазии и прелюдии с фугами, удивительный цикл из шести трио-сонат и уникальные хоральные обработки, в жанре которых Баху нет равных. Органное творчество – символический стержень всей жизни Иоганна Себастьяна. Бах – огромная планета, вокруг которой уже несколько веков вращаются творческие идеи музыкантов самых разных стран и эпох. В сольном концерте известного российского органиста Андрея Бардина прозвучат сочинения лейпцигского кантора, наиболее полно представляющие его органную Вселенную.

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган Красноярск.





3 августа 2019, суббота 20:15

Германия в зеркалах времени. Бах, Букстехуде, Мендельсон

Германия в зеркалах времени – сольный концерт талантливой органистки Елены Малевой. Барокко и Романтизм, Бах и Букстехуде, Мендельсон и Регер встретятся августовским вечером под сводами одного из самых красивых католических храмов Петербурга. Смысловая завязка концерта – творчество предшественников Баха – Букстехуде и Муффата. Иоганн Себастьян предстанет в самых разнообразных жанрах, среди которых одно из самых его выдающихся сочинений крупной формы – Прелюдия и фуга ля минор, а также трио-соната из уникального шестичастного цикла и, наконец, одна из хоральных прелюдий. Органное творчество Мендельсона, заново открывшего миру Баха, представлено Прелюдией и фугой до минор, что даёт публике уникальную возможность проследить эволюцию жанра в эпоху романтизма. Концерт завершится Интродукцией и пассакалией Макса Регера, в наследии которого – свыше 200 органных сочинений. Именно Регер в XIX веке возродил орган, инструмент, который после Баха практически не был ведущим в творчестве кого-либо из многочисленной рати композиторов того времени.

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Елена Малева, орган Санкт-Петербург.





9 августа 2019, пятница 20:15

Бах в кругу романтиков. Бах, Мендельсон, Брамс, Франк

Бах, вершина органного Олимпа, предстанет в окружении своих немецких и французских последователей. Большая Прелюдия ми-бемоль мажор входит в число самых известных сочинений Баха, сочетая в себе явные компоненты французской и итальянской традиций. Иногда её называют «Прелюдией Святой Троицы», потому что три контрастных музыкальных эпизода олицетворяют Бога Отца, Сына и Святого Духа. Хоральная партита до минор открывает другую грань творчества Баха. Феликс Мендельсон, первооткрыватель Баха в XIX веке, — продолжил традиции великого учителя, привнеся в них неповторимый дух своего времени. Он совершил прорыв в эволюции жанра органной сонаты. Возрождение хоральной прелюдии произошло в XIX столетии, благодаря обращению к ней Иоганнеса Брамса. Последователь Баха Сезар Франк, представленный в концерте Хоралом ми мажор, в течение всей своей жизни неизменно опирался на творчество Баха. Бах в кругу романтиков – уникальная программа московской органистки Анны Юрковой.

Исполнитель: Лауреат международных конкуров Анна Юркова, орган Москва.





17 августа 2019, суббота, 20:15

Большой органный тур: Германия-Франция-Россия

Известная петербургская органистка Виктория Шорохова предлагает совершить вояж в две самые органные страны мира – Германию и Францию с конечной остановкой…в России. Творчество Николя де Гриньи – одна из вершин французской органной традиции XVII столетия. Точка притяжения всех органистов — Бах, представлен знаменитой Прелюдией и фугой ля минор. Органную страницу творчества Ференца Листа откроют Вариации на тему Баха: в основе сочинения лежит первый хор из Кантаты BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Плакать, жаловаться, тревожиться, бояться), являющийся своеобразным прообразом Crucifixus из баховской Мессы си минор. Французская линия концерта представлена творчеством Литеза и Дюрюфле. Известный французский композитор и органист Гастон Литез, слепой от рождения, получил образование в национальном институте для слепых и Парижской консерватории, где обучался у таких признанных мастеров, как Марсель Дюпре и Анри Бюссе, а также брал частные уроки у легендарного Луи Вьерна. Сюиту ор. 5 последнего французского романтика Мориса Дюрюфле можно назвать вершиной органного репертуара ХХ века. Она сочетает в себе безупречность концепции, совершенство конструкции и единство всех составляющих элементов. Дюрюфле прославился как блестящий органист и прекрасный импровизатор. Сюита ор.5 раскрывает бесконечное разнообразие звуковой палитры французского симфонического органа. И, наконец — встреча с уникальным органным наследием Микаэла Таривердиева, песни и музыку к кинофильмам которого мы знаем наизусть.

Исполнитель: Лауреат международных конкуров Виктория Шорохова, орган Санкт-Петербург





24 августа 2019, суббота, 20:15

Код B-A-C-H. Бах, Лист, Таривердиев

Талантливая и яркая органистка Лилия Печенкина приглашает окунуться в безбрежный океан времени. Бах и Таривердиев, Лист и Вьерн. Во вселенной Баха сосредоточены творческие поиски многочисленных музыкантов разных стран и эпох. Некоторые из них даже писали музыку, используя код имени гения. Фамилия BACH состоит из четырёх букв, которым соответствуют четыре звука; сам гений часто зашифровывал собственное имя в своих сочинениях, а первым композитором, который использовал этот мотив, стал Роберт Шуман. Им создан цикл фуг на тему B-A-C-H. Не остался в стороне и величайший музыкант-романтик Ференц Лист. Прелюдия и фуга на тему BACH, написанная виртуозом в 1855 году, входит в золотой фонд органного репертуара. По сей день современные композиторы находятся под влиянием многовековой баховской традиции. Явная связь с мышлением лейципгского кантора присутствует и в органных опусах Микаэла Таривердиева, несравненного короля музыки кино, любимым инструментом которого был орган. Премьера Первого концерта для органа Кассандра состоялась в 1985 в Западном Берлине, а премьера органной симфонии «Чернобыль» – в Большом зале Московской консерватории. «Я не собирался ничего писать о Чернобыле. Весной 1987 года Симфония для органа появилась во мне сама. Она пришла сразу, целиком. У меня было такое ощущение, как будто я всего лишь приемник, который уловил эхо какой-то волны. В симфонии две части. Первая – «Зона». Тягучая квинта, образ Зоны, появляется в самом начале и незримо, как радиация, проходит через всю Симфонию. Это мои впечатления, в нотах довольно много конкретного. Вторую часть я назвал Quo vadis? Это реквием, это дань памяти тем людям, кто закрыл нас собой от беды. Но поможет ли это нам? Вынесем ли мы из этого какие-то уроки?» – писал композитор. В концерте также прозвучат фрагменты одной из органных симфоний признанного мэтра симфонического органа Луи Вьерна и удивительное по своей глубине и эмоциональному воздействию сочинение петербургского композитора XX столетия Христофора Кушнарева – Пассакалья. Код B-A-C-H. Концерт-квест. Информация к размышлениям.

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Лилия Печёнкина, орган Санкт-Петербург.