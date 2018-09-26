ИА «Ореанда-Новости». Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии

1 Красноармейская, дом 11

Октябрь 2018

Цикл концертов «Время органа»

Начало концертов по пятницам и субботам в 20:15





5 октября, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Германия Баха и Гете

Бах, Эбен



«Лейпцигский кантор — божественное явление: он ясен и все-таки необъясним»

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Юная петербургская органистка, лауреат многочисленных конкурсов Эльнора Гросс приглашает совершить незабываемое путешествие в страну Баха и Гете. В разные эпохи Германия явила миру великое множество гениальных музыкантов, писателей, художников, философов и ученых.

Гёте сравнил ощущение от его музыки с «вечной гармонией в диалоге с самой собой». «Музыка Баха - это музыка пути к Богу», - писал он. В программе наряду с Шюблеровскими хоралами, прозвучат монументальные Прелюдия и фуга си минор и Токката и фуга ре минор. Если самое известное органное творение Баха – знаменитая Токката и фуга ре минор, то самый известный опус его великого соотечественника – Фауст. В эпоху немецкого романтизма и по сей день многочисленные композиторы обращаются к этому ярчайшему литературному шедевру, актуальному во все времена. В концерте будет представлено уникальное сочинение выдающегося чешского композитора Петра Эбена – Сюита «Фауст» для органа соло.



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Эльнора Гросс, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





6 октября, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

ОРГАНО-ВОКАЛЬНЫЦЙ КОНЦЕРТ

Сокровища барокко

Академия молодых певцов Мариинского театра

Бах, Глюк, Вивальди



Первая неделя октября в соборе Успения откроется новым циклом, представляющим солистов Академии молодых певцов Мариинского театра. В центре внимания – неувядаемая тема БАРОККО. Блистательная эпоха услад для тела и души: пышные празднества и роскошные туалеты, гастрономические изыски и неподражаемая МУЗЫКА! В программе концерта – вокальные шедевры Баха, Глюка, Каччини, Вивальди и, конечно же, сольное звучание Короля инструментов. Особая нотка концерта – песни английского композитора Джона Дауленда, музыка которого на протяжении XX века пережила своё возрождение. Это связано с возросшим интересом к музыкальной культуре барокко и расширением репертуара академической гитары за счёт лютневой музыки. Знаменитая вариация на тему Дауленда была сочинена Бенджамином Бриттеном специально для гитариста и лютниста Джулиана Брима. Его песни исполняли звезды, среди которых Элвис Костелло и Стинг. Солисты Академии молодых певцов и юная петербургская органистка Лилия Печенкина в сверкающей всеми красками музыкальной палитры программе «Сокровища барокко».



Исполнители:

Солисты Академии молодых певцов Мариинского театра:

Евгения Капитонова, Александр Тимченко

Лилия Печенкина, орган

Лауреат международных конкурсов

Владислав Соколов, гитара

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





12 октября, пятница, 20:15

Органно-инструментальный концерт

К 340-летию со дня рождения Антонио Вивальди

Времена года



«Времена года» Антонио Вивальди – бесспорно, одно из самых популярных сочинений в мире. Предполагается, что сонеты к каждому концерту написал сам композитор. Это цикл из четырех концертов для солирующей скрипки и оркестра, каждый из которых состоит из трех частей и соответствует четырем сезонам года. Существует великое множество транскрипций и аранжировок этого бессмертного опуса рыжего аббата. В концерте, посвященном 330-летию со дня рождения композитора, представлена версия для струнного квартета и органа в исполнении квартета «Эрмитаж». Творчество Вивальди изучал великий Бах, переложивший ряд инструментальных концертов эксцентричного венецианца для органа с непередаваемым мастерством. Они прозвучат в концерте в исполнении молодой, но уже хорошо известной органистки Екатерины Маришкиной.



Исполнители:

Квартет «Эрмитаж»

Лауреат международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





13 октября, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Музыка выше слов

К 180-летию со дня рождения Йозефа Габриэля Райнбергера



Музыка выше слов – эксклюзивная программа петербургских музыкантов, посвященная 180-летию со дня рождения удивительного композитора Йозефа Габриэля Райнбергера. Самира Галимова, Елена Найман и Лилия Кузнецова исполнят сочинения композитора для скрипки и голоса в сопровождении органа, а также для органа соло. Музыка Йозефа Габриэля Райнбергера (1839-1901), увы, в России более известна органистам, нежели публике, так как звучит крайне редко. Творческое наследие композитора охватывает самые разнообразные жанры. Он умышленно оставался в стороне от дерзких новаций, оставаясь верным самому себе. Яркость и склонность к экспериментам Вагнера, Листа, а также других великих романтиков заслонило творчество их скромного коллеги. Мастер контрапункта и композиции, Райнбергер создал чудесные по своей мелодичности шедевры. «Музыка - выше слов; она начинается, когда слов больше недостаточно», - сказал как-то композитор.



Исполнители:

Самира Галимова, сопрано

Елена Найман, скрипка

Лилия Кузнецова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





19 октября, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органно-инструментальный концерт

Осень с Астором Пьяццоллой

Пьяццолла, Бах



Встретим неповторимую петербургскую осень по-аргентински? Шедевр гениального композитора XX века Астора Пьяццолы «Времена года в Буэнос-Айресе» прозвучит в исполнении любимого публикой «Пушкин-квартета». Существуют две традиции в последовательности исполнения частей этого цикла. Одна повторяет схему знаменитых «Времен года» Антонио Вивальди: «Весна»-«Лето»-«Осень»-«Зима». Оригинальная версия Пьяццоллы начинается с осени, потому что календарный год аргентинцы в силу особенностей природы и климата начинают с осени. Создатель абсолютно нового жанра «танго-фуга», Пьяццолла перевернул представление об этом жанре, говоря: «Я всегда считал, что Танго создано более для уха, чем для ног». Не случайно во многих концертах Пьяцолла представлен в соседстве с Бахом: в 1933 году Астор начал обучаться у венгерского пианиста Белы Вильда, одного из учеников Рахманинова, о котором Пьяццолла позже сказал: «Благодаря ему я на всю жизнь полюбил Баха». Под влиянием баховской полифонии Пьяццолла создал особую музыкальную форму – танго-фуга, явив миру уникальный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии. В концерте прозвучат сольные шедевры германского гения в исполнении известной петербургской органистки Марии Лобецкой (Лебедевой).



Исполнители:

Лауреаты Международных конкурсов

Пушкин-Квартет

Художественный руководитель

Татьяна Тутынина, виолончель

Мария Лобецкая (Лебедева), орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





20 октября, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органно-инструментальный концерт

Музыка для гурманов



Михаил Мищенко и Борис Баринов – уникальный ансамбль органа и альта, недавно отметивший 10-летие творческой деятельности. Дуэт музыкантов сложился в 2007 году. В репертуаре – оригинальные органно-альтовые композиций XIX-XXI вв. и авторские транскрипции самих музыкантов. Как всегда, публика будет поражена коллекцией музыкальных редкостей. Изысканные и самобытные миниатюры, представляющие творчество западных композиторов XIX-XXI веков, подведут к смысловому финалу- вершине всей концертной программы. Прозвучит Поэма для альта и органа (1975) немецкого композитора Вольфганга Гофмана. Особого внимания заслуживают сочинения соотечественников органного мастера Томаса Хьюза – создателя единственного действующего в Петербурге английского исторического органа в Храме Успения. Это опусы Ральфа Воана Уильямса, сэра Джорджа Дайсона, Герберта Хауэллса. Двумя альтовыми пьесами представлен финский композитор Тойво Куула, погибший сто лет назад в Выборге, в самом конце недолгой гражданской войны в Финляндии. Музыка для гурманов – уникальный концерт на уникальном органе!



Исполнители:

Борис Баринов, альт,

Михаил Мищенко, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





26 октября, пятница, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Столкновение миров. Орган+балалайка

Бах, Вивальди, Чайковский



Орган и балалайка. Немыслимый, на первый взгляд, союз инструментов. Балалайка могла бы стать русской лютней, вот только появилась она слишком поздно, когда эпоха барокко давно закончилась. Лютня пользовалась неизменной любовью великого Баха, который дерзнул соединить ее с клавесином. По его заказу был создан своеобразный музыкальный Франкенштейн, получивший название лютневого клавира! Бах, сочинивший для своего детища немало музыки, наверняка бы одобрил свои сочинения, исполненные на балалайке! На уникальном концерте «Столкновение миров» балалайка вступит в «органичный» союз с Королем инструментов. Непостижимая душа России и могучий дух западноевропейской органной полифонии – гармония или поединок? В концерте петербургских музыкантов Юлии Глазковой и Юрия Шишкина прозвучат уникальные транскрипции любимых публикой сочинений Вивальди, Баха, Глюка и других известных композиторов. Кроме сольных органных сочинений Баха, публику ждет сюрприз – знаменитая сюита из «Щелкунчика» Чайковского в транскрипции для органа!



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юлия Глазкова, орган

Юрий Шишкин, балалайка

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





27 октября, 2018, суббота, 20:15

Цикл концертов «Время органа»

Органный концерт

Бах и романтический орган

Бах, Мендельсон, Вьерн



Бах и романтический орган. Связь времен. Лучшие сочинения гения, востребованного во все времена, прозвучат в соседстве с музыкой величайших романтиков – Мендельсона и Вьерна. Феликс Мендельсон, первооткрыватель Баха в XIX веке, – продолжил традиции великого учителя, наполнив их неповторимым духом своего времени. Самобытные сочинения Вьерна откроют публике яркий и необозримый мир симфонического органа, который по свидетельству современников гораздо ближе к звуковому миру Баха, чем его немецкий собрат. Луи Вьерн, совместил в своем творчестве верность полифонии в сочетании с романтическими приемами изложения. В концерте также прозвучат атмосферные пьесы Вьерна для альта в сопровождении органа, которые исполнит Елена Ведюшкина. Изюминка концерта – сочинения Луи Джеймса Альфреда Лефебюра-Вели — французского органиста и композитора XIX века, игравшего на потрясающих симфонических органах в парижских храмах Святого Роха, Святой Магдалены и Сен-Сюльпис. Друг крупнейшего французского органного мастера Аристида Кавайе-Коля, Лефебюр-Вели первым прикоснулся к многочисленным органам его работы. Вели считался одним из лучших органистов своего времени, славился мастерством импровизации. Именно он играл на органе во время погребальной церемонии Фридерика Шопена.



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Елена Антипина, орган

Елена Ведюшкина, альт

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет











