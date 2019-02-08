ИА «Ореанда-Новости». Пианист и композитор Фазыл Сай (Турция) выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 27 февраля. Музыкант исполнит авторские сочинения, а также произведения Моцарта, Бетховена и Шопена. Начало концерта - в 19 часов.

Фазыл Сай – всемирно известный турецкий пианист и композитор. Уроженец Анкары, первые уроки музыки он получил у Митхата Фенмена, который учился в Париже у Альфреда Корто. В 17 лет Сай поступил в Институт Шумана в Дюссельдорфе (Германия). Помимо исполнительства огромное внимание он уделяет сочинению музыки: «Я пишу везде – в аэропорту, в отеле… И люблю это гораздо больше, чем игру на фортепиано. Фортепианное исполнительство – второе для меня дело, а сочинение – это от сердца. Даже когда я играю, мыслю образами, и моё воображение все время в действии. Это помогает мне интерпретировать музыку других авторов». Тем не менее, музыкант выступал на самых престижных концертных площадках мира, среди его сценических партнёров – мировые знаменитости, такие как Патриция Копачинская и Максим Венгеров. Альбомы Фазыла Сая неоднократно получали престижные международные премии.

Единственный сольный концерт пианиста в России состоялся в Доме музыки в 2006 году. Спустя 13 лет пианист вновь выступит на сцене Светлановского зала, где исполнит сочинения Моцарта, Бетховена и Шопена, а также собственные композиции или джазовые фантазии на классические темы.

Программа концерта

Моцарт. Соната №11 ля мажор, KV 331

Бетховен. Соната №23 фа минор («Аппассионата»)

Шопен. Три ноктюрна

Сай. Избранные сочинения



