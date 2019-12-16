По словам женщины, из-за поведения её мужа отпуск "превратился в ад". Она рассказывает, что супруг на некоторое время исчез, а, появившись, начал бессвязно разговаривать и вести себя агрессивно. Женщина считает, что супруг что-то принял. Но, по её словам, проблема была не в этом, а в том, что состояние, в котором находился её муж, затянулось надолго.По словам женщины, её супруг провёл в тюрьме несколько дней, но за это время состояние его не улучшилось. Полицейские не разрешают вызов врачей в камеру.Россиянка считает, что агрессивное поведение мужа могли спровоцировать антидепрессанты, которые ему выписали врачи. Сейчас женщина вернулась в Россию. Муж её в Таиланде находится под следствием и вернуть его на родину пока возможностей нет.