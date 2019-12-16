16.12.2019, 12:12
Турист из России бросился на полицейского, приняв его за обезьяну
ИА «Ореанда-Новости». В Таиланде житель Челябинской области был посажен в тюрьму после того, как, находясь в невменяемом состоянии, напал на полицейского. Об этом заявила его супруга, сообщает 74.ru.
По словам женщины, из-за поведения её мужа отпуск "превратился в ад". Она рассказывает, что супруг на некоторое время исчез, а, появившись, начал бессвязно разговаривать и вести себя агрессивно. Женщина считает, что супруг что-то принял. Но, по её словам, проблема была не в этом, а в том, что состояние, в котором находился её муж, затянулось надолго.
Служащие отеля вызвали полицейских, на которых россиянин сразу же набросился. Туристка поясняет, что ему казалось, что он - медведь, а полицейский - обезьяна. Мужчину задержали и поместили в тюрьму.
По словам женщины, её супруг провёл в тюрьме несколько дней, но за это время состояние его не улучшилось. Полицейские не разрешают вызов врачей в камеру.
Россиянка считает, что агрессивное поведение мужа могли спровоцировать антидепрессанты, которые ему выписали врачи. Сейчас женщина вернулась в Россию. Муж её в Таиланде находится под следствием и вернуть его на родину пока возможностей нет.
По словам женщины, из-за поведения её мужа отпуск "превратился в ад". Она рассказывает, что супруг на некоторое время исчез, а, появившись, начал бессвязно разговаривать и вести себя агрессивно. Женщина считает, что супруг что-то принял. Но, по её словам, проблема была не в этом, а в том, что состояние, в котором находился её муж, затянулось надолго.
Служащие отеля вызвали полицейских, на которых россиянин сразу же набросился. Туристка поясняет, что ему казалось, что он - медведь, а полицейский - обезьяна. Мужчину задержали и поместили в тюрьму.
По словам женщины, её супруг провёл в тюрьме несколько дней, но за это время состояние его не улучшилось. Полицейские не разрешают вызов врачей в камеру.
Россиянка считает, что агрессивное поведение мужа могли спровоцировать антидепрессанты, которые ему выписали врачи. Сейчас женщина вернулась в Россию. Муж её в Таиланде находится под следствием и вернуть его на родину пока возможностей нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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