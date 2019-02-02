ИА «Ореанда-Новости» На дне Чёрного моря у берегов Турции обнаружены три немецкие подводные лодки, долгое время считавшиеся затерянными. Находку совершил турецкий инженер и дайвер Сельчук Колай.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber, снявший документальный фильм о поисках подлодок. В фильме говорится, что Колаю в руки попала карта с обозначением места, в котором экипаж одной из субмарин должен был выйти на берег. Сверяясь с картой, дайвер начал поисковые работы, позже к нему присоединились турецкие ВМС. Поиски Колай начал около 10 лет назад.

Субмарины также называют «потерянным флотом Гитлера», так как до этого момента месторасположения подлодок U-23, U-19 и U-20, затопленных в 1944 году, оставалось неизвестным.

Субмарина U-23 была обнаружена на дне моря в 5 км от города Агва. Эта подлодка известна тем, что в 1939 году артиллерийским огнём потопила торговое судно Glen Farg под флагом Великобритании. Две другие подводные лодки U-19 и U-20 лежали на дне в водах у около берегов Стамбула, на глубине от 25 до 300 метров.

Напомним, что подобные находки не редкость. В январе вблизи французского города Виссан были найдены части немецкой подлодки времён Первой мировой войны UC-61.

В период сильного отлива на дне показались обломки субмарины. Историки утверждают, что судно застряло на мели в ночь с 25 на 26 июля 1917 года. Подлодку взорвал экипаж, сумевший эвакуироваться, чтобы она не досталась врагу, однако позже немецких подводников всё равно задержали.

Ещё одну затонувшую подводную лодку времён Второй мировой войны обнаружили в июне прошлого года у берегов Испании у мыса Эстака-де-Барес, что в Галисии. Субмарина затонула 10 ноября 1943 года, её поиски продолжались в течение восьми лет.