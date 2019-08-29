ИА «Ореанда-Новости» Инцидент произошёл 28 августа в Москве на съёмочной площадке «Кино в деталях».

Как сообщается, первым обнаружил пропажу своего айфона Федор Бондарчук. Режиссёр сразу же вызвал полицейских. Пока те опрашивали очевидцев, из гримёрки исчез телефон Евгения Миронова.

Бондарчук оценил украденный у него гаджет в 100 тысяч рублей, Миронов – в 30 тысяч рублей.

Известно, что полиция подозревает мужчину, приходившего на съёмочную площадку в тот момент, когда там находились и Миронов, и Бондарчук.