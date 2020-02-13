ИА «Ореанда-Новости». У фильма Гая Ричи «Аладдин», основанного на одноименном мультфильме студии Disney, планируется продолжение, пишет РИА Новости.



Сейчас проект пока находится на стадии разработки. Пока неизвестно, будет ли режиссёром картины Гай Ричи.



Создатели «Аладдина» надеются, что в фильме снова примут участие Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт. Но пока не проводят с ними переговоры, так как не написан сценарий.