ИА «Ореанда-Новости». Тарантино сообщил, что пишет книгу о ветеране Второй мировой войны.

Речь идёт о романе режиссёра, рассказывающем о ветеране Второй мировой войны, который становится любителем кино.

Тарантино рассказал в интервью журналу Американской гильдии режиссёров о своей новой работе. По словам режиссёра, герой фильма прошёл через войну, где видел много жестокости и крови. После возвращения домой, он видит в голливудских фильмах пустышку. Они кажутся ему чересчур детскими. Он начинает интересоваться зарубежными работами, которые притягивают его.

Журнал пришёл к выводу, что ввиду работы над свежим романом, Тарантино временно отложил режиссерскую деятельность. В том числе, свой полнометражный фильм «Звездный путь».