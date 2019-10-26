ИА «Ореанда-Новости». Даниил Королёв прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг инцидента на шоу «Голос».

Королёв прошёл во второй тур «Голоса», который идёт на Первом канале. Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина. На это отреагировали пользователи сети, быстро раздув скандал.

Сам Королёв быстро среагировал на различные слухи СМИ, ответив на своей странице в сети Instagram, что просто переволновался. В этом жесте не было никакого подтекста. Артист отметил, что он глубоко уважает Сюткина и испытывает бесконечную любовь к его творчеству.

Сюткин тоже высказался по поводу инцидента, заявив, что люди сгустили краски. Он подчеркнул, что никаких претензий и обид к Королёву не имеет и объяснил всё элементарным волнением.

Тем временем благодаря инциденту с рукопожатием выросла популярность самого Королёва.