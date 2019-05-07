Торжественную церемонию запланировали провести в столице Украины. После её завершения молодожёны хотят провести медовый месяц, отправившись в путешествие.С 2006 года Каменских и Потапенко выступали в составе дуэта "Потап и Настя". В 2017 году каждый из них решил пойти собственным творческим путём. Однако это не помешало им связать себя узами брака. Для 37-летнего рэпера это уже второй брак - ранее он был женат на финансисте и сопродюсере «MOZGI Entertainment» Ирине Горовой, у них есть сын Андрей, которому исполнилось 10 лет. В 2014 году пара Потапенко - Горовая распалась. 32-летняя певица и актриса Каменских выходит замуж впервые.