ИА «Ореанда-Новости» Работа над экранизацией романа Гузель Яхиной «Дети мои» начнётся не ранее, чем через год или полтора. Об этом сообщил кинорежиссёр Алексей Учитель, передают РИА Новости.

В Каннах на российском стенде Made in Russia был представлен новый проект студии «Рок». Ромн «Дети мои» писательницы Гузель Яхиной, которой известность принесла дебютная работа «Зулейха открывает глаза», вышел весной 2018 года.По словам Учителья, Яхиной было предложено самостоятельно написать сценарий, однако автор сейчас работает над новым произведением, поэтому студия на данный момент ищет сценариста.