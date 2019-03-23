Сегодня состоялось открытие торжественного мероприятия, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования Башкирии, сопровождавщееся выставкой и концертом, передает корреспондент ТАСС из государственного концертного зала "Башкортостан". В качестве специального гостя пресутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди гостей депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, представители федеральных властей и некоторые руководители Приволжского федерального округа.Напомним, что ровно 100 лет назад, 23 марта 1919 года было подписано Соглашение о создании башкирской автономии, эти 100 лет и отражены в концерте. В числе выступающих люди, известные на весь мир - уроженцы Башкортостана: оперные певцы, кураисты и многие другие.