ИА «Ореанда-Новости» Украина отказалась участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2019», причиной назвали «чрезмерную политизацию» национального отбора конкурсантов, ни один из исполнителей не согласился представлять страну в Тель-Авиве.

О таком решении сообщили 27 февраля в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Представитель компании, член правления НОТУ Александра Кольцова заявила, что нацотбор слишком политизирован.

Четыре финалиста национального отбора ранее один за другим отказались выступать на Евровидении от Украины. Телекомпания предъявила им претензии по поводу связи с Россией, многие выступали в РФ. Гастроли на территории «страны-агрессора» оказались недопустимы для конкурсантов от Украины. В заявлении телекомпании сказано, что для части общества факт выступления артистов в России приемлем, однако другая часть считает это нарушением.

Изначально в отборе победу одержала исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако к ней возникли вопросы из-за её гастролей в России. Певица согласилась оформить контракт, согласно которому обязывалась не давать концертов на территории России, однако позже всё же отказалась от участия в конкурсе.

НОТУ решила предложить поездку на конкурс группе, занявшей второе место в отборе - Freedom-Jazz. Музыканты предложение не приняли и заявили, что собираются подписать контракт в Европе и готовятся к гастролям.

Далее следовали переговоры с группой Kazka, занявшей в национальном отборе третье место. Они заявили, что не против участвовать в конкурсе, однако не хотят победы «любой ценой».

Затем контракт был предложен группе Brunettes Shoot Blondes, ставшей четвёртой по результатам национального отбора. Однако коллектив также отказался от участия, объяснив это тем, что не выиграли основной отбор, а ехать после того, как финалисты отказались они не хотят.











