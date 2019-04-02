ИА «Ореанда-Новости». В возрасте 60 лет скончался актёр и режиссёр Александр Васильев, который снялся в «Улице разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты», «Фауст» и «Вишнёвый сад». Информацию о его смерти сообщили на сайте киностудии «Ленфильм».

Родился Васильев в 1958 году. За свою жизнь попробовал себя в роли актёра, драматурга, режиссёра и продюсера. Также был директором многих картин, снятых «Ленфильмом».

Прощание с Васильевым состоится 3 апреля в 11 часов на киностудии «Ленфильм», похороны – на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.



