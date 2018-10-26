ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый российский артист, актёр театра и кино Николай Караченцов умер сегодня, 26 октября, в одной из московских больниц. Народному артисту РСФСР не хватило дожить одного дня до 74 лет. 27 октября у него должно было быть день рождения.

Со слов сына актёра Андрея Караченцова, он скончался в 08:50 в реанимации 62-й больницы в Москве.

«Его перевели в реанимацию вчера утром, он пробыл там всё время до сегодняшнего утра. Он долгое время болел онкологией», — пояснил Андрей Караченцов.

Также информацию о кончине Николая Караченцова подтвердила его супруга Людмила Поргина. Она сообщила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания, о которых станет известно чуть позже.

Но скорее всего прощание состоится в театре «Ленком» в понедельник, 29 октября.

В октябре 2017 году Людмила Поргина рассказала прессе о том, что врачи диагностировали у актёра неоперабельную опухоль.

«В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее», — сказала тогда она.

Однако выступать в театре и играть в кино Караченцов прекратил ещё в 2005 году, когда попал в серьёзное ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Он получил черепно-мозговую травму, после этого его физические возможности оставались ограниченными и не восстановилась речь.

Но после ДТП одна съёмка с его участием всё же состоялась. В 2013 году он сыграл небольшую роль в фильме «Белые росы. Возвращение», фильм снимали в Минске, после этого его актёрская карьера окончательно закончилась.

Всемирную известность Караченову принесла роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», премьера которого состоялась 9 июля 1981 года.Также Караченцов сыграл более 100 киноролей в разных жанрах и стилях. Наиболее заметные: «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ловушка для одинокого мужчины», «Тайны дворцовых переворотов», «Остров сокровищ», «Дом, который построил Свифт».