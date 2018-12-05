ИА «Ореанда-Новости»В Киеве скончался советский актер, народный артист Украины Николай Рушковский. О смерти артиста сообщило Министерство культуры Украины.

Он ушел из жизни на 94 году жизни в одной из киевских больниц, где актеру была проведена несложная операция. Друзья и коллеги рассказали, что, несмотря на преклонный возраст, актер мечтал вернуться на сцену.

«Он после операции ушел. Ему делали довольно простую операцию на ноге. У него были все проблемы некритического характера, которые соответствуют его возрасту, с которыми он спокойно выходил на сцену. И тут он планировал снова через несколько месяцев выйти на сцену», - сообщил украинскому изданию Борис Курицын, руководитель литературно-драматургической, информационно-аналитической части Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки.

«Был в больнице, но мечтал выйти на сцену. Снова сыграть Фирса»- рассказал театральный критик Олег Вергелис.

Николай Рушковский играл на сцене практически до конца, 25 ноября он вышел в спектакле «Насмешливое мое счастье»: "И вот буквально неделю назад они сыграли спектакль "Насмешливое мое счастье", где он сыграл брата Чехова", - рассказал изданию ТСН.ua Борис Курицын.

Николай Рушковский родился в Москве, 1952 году окончил школу-студию МХАТ, по окончанию которой был принят в труппу Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки. Николай Рушковский – ветеран Великой Отечественной войны. Он дебютировал в киевском театре в спектакле «Хождение по мукам». С 1963 года преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, его выпускниками являются известные актеры: Ольга Сумская, Екатерина Кистень, Игорь Рубашкин, Лев Сомов и многие другие. Более десяти лет возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины.

В его карьере присутствуют как театральные роли, так и роли в фильмах: «Солдаты свободы», «Дождь в чужом городе», «Море в огне» и многие другие.

Прощание с актером и педагогом состоится 7 декабря в Национальном театре русской драмы им. Леси Украинки с 10.00 (панихида - с 11.00 до 13.00).