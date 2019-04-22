ИА «Ореанда-Новости» В США на 65-м году жизни скончался от рака знаменитый американский продюсер Стив Голин.

Он известен участием в съёмках многих фильмов, среди которых «Вечное сияние чистого разума», «Игра», «Вавилон», «Быть Джоном Малковичем». Кинокартины «Выживший» и «В центре внимания» были отмечены «Оскарами». Сериал «Мистер Робот» был удостоен награды «Золотой глобус».

Стив Голин также снимал клипы Мадонны, Майкла Джексона, Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, групп The Rolling Stones и The Red Hot Chili Peppers.