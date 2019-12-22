ИА «Ореанда-Новости». В возрасте 95 лет скончался актёр Тони Бриттон.

О смерти актёра сообщила его дочь Ферн Бриттон, выложив соответствующий пост в своём Twitter. Тони не стало в воскресенье в Великобритании.

Ферн Бриттон отметила, что Тони был отличным актёром, режиссёром и просто обаятельным человеком.

Наиболее известными картинами, в которых принял участие Бритон, являются «День Шакала», «Воскресенье, проклятое воскресенье», «Операция Амстердам» и другие. В Великобритании Бриттона знают по сериалу Би-би-си «Не ложись спать», который шёл в эфире в 1980-е годы.