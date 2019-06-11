О кончине артиста сообщили на его страничке в Instagram.

Прощание с певцом пройдёт в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке 13 июня. Что стало причиной смерти исполнителя, неизвестно. Сафиулин стал участником шестого сезона телепроекта «Голос» на Первом канале в 2017 году. Он выступал в команде певицы Пелагеи.