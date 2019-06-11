11.06.2019, 12:55
Умер экс-солист Мариинского театра, участник «Голоса» Алексей Сафиулин
ИА «Ореанда-Новости» В возрасте 44 лет ушёл из жизни экс-солист Мариинского театра, участник шестого сезона телепроекта «Голос» Алексей Сафиулин. О кончине артиста сообщили на его страничке в Instagram.
Прощание с певцом пройдёт в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке 13 июня. Что стало причиной смерти исполнителя, неизвестно. Сафиулин стал участником шестого сезона телепроекта «Голос» на Первом канале в 2017 году. Он выступал в команде певицы Пелагеи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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