ИА «Ореанда-Новости». 14 февраля не стало народного артиста России, певца и актёра Сергея Захарова. Он умер в возрасте 68 лет, сообщил телеканал «78», цитируя сообщение пресс-службы Союза концертных деятелей.

«Три белых коня», «Очи чёрные», «Московские окна», «Отцвели хризантемы» - эти песни в своё время стали хитами. В них звучит голос Сергея Захарова, который запомнился зрителям и исполнением партий Дон Жуана, Мистера Икса и Дон Кихота. Сергей Захаров был одним из самых известных и любимых голосов советской эстрады. Согласно последней информации, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Впервые на незаурядный голос Захарова обратили внимание, когда он служил в армии, - его даже назначили ротным запевалой. Захаров также не раз участвовал в самодеятельных концертах. Он получил образование в музыкальном училище в Москве. С 1973 по 1985 год Захаров работал в мюзик-холле в Ленинграде, а в 1974 году стал лауреатом первой премии на интернациональном конкурсе «Золотой Орфей» (Болгария).

Захаров обрёл известность и в кино: он снялся в роли лейтенанта Фернана Шамплатрэ в киноленте «Небесные ласточки» (1976 год). Его партнёрами по съёмочной площадке были Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Людмила Гурченко. Но сразу после этого его эстрадная карьера прервалась на целый год: певец отбывал срок за драку.

В 1996 году Захаров дал 60 концертов, поддерживая избирательную кампанию Бориса Ельцина, и пережил клиническую смерть.

За свою творческую жизнь Сергей Захаров побывал на гастролях более чем в 40 странах мира. В последние годы жизни певец работал в Санкт-Петербурге и в Москве. С 2011 года он был патроном Международного фестиваля русской песни, который проходил в Великобритании.

На 3 марта был намечен концерт Сергея Захарова в Санкт-Петербурге.