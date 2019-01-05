ИА «Ореанда-Новости» В Москве 4 января на 80-м году жизни скончался народный артист России Иван Бортник. О смерти артиста сообщила его жена Татьяна Борзых: «Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб». По сообщениям СМИ, актёр разговаривал с супругой до последнего.

Иван Бортник – советский и российский актёр театра и кино, более полувека прослужил в Театре на Таганке. Зрители запомнили его по яркой эпизодической роли Промокашки в культовой картине «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина.

Иван Сергеевич Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве, его родители занимались филологией и литературой. С юных лет он знал, что хочет стать актёром. В 1957 году Иван поступил в ГИТИС, но затем перешёл в Щукинское театральное училище, где поступил на курс Владимира Этуша. После окончания училища в 1961 году, Бортник работал в Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя. Тогда же и состоялся его кинодебют, он появился в роли художника Василия в фильме Всеволода Воронина «Исповедь». В 1967 году Бортник переходит служить в знаменитый Театр на Таганке, там он знакомится с Владимиром Высоцким, который называл Бортника одним из своих лучших друзей. Именно Ивану Сергеевичу Высоцкий посвятил песню« Письмо к другу», где обращается к Бортнику: «Ах, милый Ваня!».

В Театре на Таганке его называли самым гениальным актёром труппы, на сцене театра он исполнял главные роли в спектаклях «Пугачёв», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов», «Высоцкий». За свою жизнь Бортник снялся в 48 кинокартинах: «Исповедь», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Зеркало для героя», «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Мама, не горюй», «Сонька Золотая ручка».

Прощание с народным артистом России Иваном Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке.