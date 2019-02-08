ИА «Ореанда-Новости». Сергей Юрский, ведущий актёр театра Моссовета, народный артист России, скончался утром в пятницу, 8 февраля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра. Дочь актёра Дарья рассказала, что причиной его смерти стала остановка сердца, пишет Агентство городских новостей «Москва».

В конце декабря 2018 года СМИ объявили о том, что Юрский был экстренно госпитализирован, и его состояние было тяжёлым, но в театре Моссовета комментировали, что актёр был на профилактическом лечении.

Прощание с великим актёром состоится 11 февраля в театре Моссовета: ему Сергей Юрский посвятил более 40 лет жизни. Об этом сообщила РИА «Новости» Валентина Панфилова, руководитель театра.

Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре в Московской городской думе, предложил установить на дом, где жил Юрский, мемориальную доску в память о нём. Елена Драпеко, первый зампред комитета Госдумы по культуре, назвала актёра «замечательной, своеобразно мыслящей личностью», вспоминала, что он всегда был ярким на сцене и экране, даже если играл не главную роль, и сказала, что память о нём сохранится на многие десятилетия.

Владимир Бортко, режиссёр, депутат, выразил скорбь в связи с кончиной Сергея Юрского. Он незаурядный артист, он - «символ, знак», - сказал Бортко. Эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин, в свою очередь, отметил энергию, артистичность и обаяние Юрского, назвав его «камертоном интеллигентности».

Решается вопрос о том, когда и где состоятся похороны Сергея Юрского. Источник из московской мэрии рассказал Агентству городских новостей «Москва», что похороны, возможно, пройдут на Троекуровском кладбище - остаётся обсудить это с родственниками.

Сергей Юрский - выдающийся актёр и режиссёр кино и театра, родился в Ленинграде в 1935 году в семье режиссёра и учительницы музыки. С 1991 года играл на сцене театра «Школа современной пьесы» и ставил спектакли. Он прославился ролями в легендарных кинокартинах: «Королёв», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Выбор цели», «Отцы и дети», «Золотой телёнок». Он также является автором прозаических произведений и пьес, которые писал под псевдонимом Вацетис.