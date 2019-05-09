ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.

Церемония прощания пройдёт 9 мая в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Композитор будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения в Баку.

Ариф Меликов родился в Баку, в 1958 году окончил Азербайджанскую консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия). Он писал симфоническую и балетную музыку. Балеты «Легенда о любви», «Сильнее смерти», «Двое на Земле», «Али-баба и сорок разбойников», музыку к которым он создал, и другие произведения исполнялись на многих сценических площадках по всему миру.