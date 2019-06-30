ИА «Ореанда-Новости» Известный чилийский кинорежиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался в возрасте 70 лет.

Себастьян Аларкон окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве. Затем работал на «Мосфильме». В 1977 году совместно с Александром Косаревым снял кинокартину «Ночь над Чили», которая завоевала специальный приз за режиссёрский дебют на X Московском кинофестивале.

В конце 1990-х годов режиссёр переехал в Чили, но и после возвращения на родину продолжал поддерживать рабочие связи с российскими коллегами.

Аларкон был постановщиком таких картин, как «Три Пабло», «Оппозиционер», «История одной бильярдной команды», «Фотограф», «Санта-Эсперанса», «Падение Кондора» и другие.