По информации, предоставленной руководством Союза кинематографистов России, сообщили, что похороны артиста состоятся завтра, 4 июня. Проститься с Геннадием Матвеевым можно в 12:00 на Ваганьковском кладбище.Закончил Театральный институт имени Бориса Щукина. После чего играл в ряде столичных театров: Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), Московский театр миниатюр, "Театр 21", театр "Вернисаж" на Беговой улице, театр "Игроки", музыкальный театр "Современная опера" под руководством Алексея Рыбникова, театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда, возглавляемого Валерием Фокиным, Московский армянский театр.Геннадий Матвеев является членом Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов Российской Федерации.В 1978 году состоялся дебют артиста в художественном фильме по одноимённой повести Василия Белова "Целуются зори". Наибольшую популярность Геннадию Матвееву принесли такие киноленты как "Экипаж" (1979), "Цыганское счастье" (1981), "Не ходите, девки, замуж" (1985), "Очи чёрные" (1987) и комедия-фарс Владимира Меньшова "Ширли-Мырли" (1995). В 1979 году артист озвучивал мультфильм "Ох, отдохнул". В 2019 году Геннадий Матвеев принимал участие в телевизионном сериале "Хор", вышедшим на экраны в Соединённых Штатах Америки и Канаде.