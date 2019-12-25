25.12.2019, 13:07
Умерла автор музыкального хита из сериала "Друзья"
ИА «Ореанда-Новости». В американском городе Лос-Анджелесе умерла на 72 году жизни автор песен Алли Уиллис. Причиной смерти является остановка сердца. Об этом заявлено Variety.
Алли Уиллис прославилась как композитор, написавшая песню I’ll Be There for You для популярного сериала "Друзья". Песня в исполнении группы The Rembrandts звучала в начале каждой серии проекта "Друзья".
Алли Уиллис сотрудничала также с музыкальным коллективом Earth, Wind & Fire, для которого ею была написана песня September.
Уиллис дважды вручалась награды премии "Грэмми". В прошлом году её имя было внесено в Зал славы авторов песен.
Алли Уиллис прославилась как композитор, написавшая песню I’ll Be There for You для популярного сериала "Друзья". Песня в исполнении группы The Rembrandts звучала в начале каждой серии проекта "Друзья".
Алли Уиллис сотрудничала также с музыкальным коллективом Earth, Wind & Fire, для которого ею была написана песня September.
Уиллис дважды вручалась награды премии "Грэмми". В прошлом году её имя было внесено в Зал славы авторов песен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии