ИА «Ореанда-Новости» В возрасте 84 лет ушла из жизни Нина Соротокина – автор романа «Трое из навигацкой школы», который лёг в основу сюжета фильмов о гардемаринах. Об этом 7 мая сообщила режисёр Светлана Дружинина

На основе сюжета романа писательницы был снят фильм «Гардемарины, вперёд!». Позже Соротокина участвовала в написании сценариев к двум другим фильмам из приключенческого цикла: «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины-III».

Кроме своего знаменитого романа Соротокина писала детективы на исторические сюжеты, а также несколько книг по истории России. Её последняя работа под названием «Великая Екатерина. Рожденная править» была опубликована в 2017 году.