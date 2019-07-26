ИА «Ореанда-Новости». Заслуженная артистка России, хормейстер Татьяна Анофриева скончалась утром 26 июля. Об этом сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.

Причиной смерти заслуженного художника стала длительная болезнь. «Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны», - указывается в сообщении.

Анофриева познакомилась с Виктором Поповым в 1968 году в Гнесинском институте, где окончила класс дирижёра хора. Год спустя он пригласил актрису присоединиться к созданию нового детского хора по предложению детского издания Государственной телерадиокомпании. По воспоминаниям Анофриевой, хор был создан собственными силами.

Информация о дате и месте прощания уточняется. Отметим, что состояние Анофриева ухудшилось в начале июля.