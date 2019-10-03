ИА "Ореанда-Новости". Не стало актрисы, сыгравшей в «Мстителях» и «Дневнике Литтона».

Анны не стало на 86 году жизни.

Издание Mirror отмечает, что Куэйл не стало ещё в августе, но семья актрисы лишь сегодня подтвердила информацию. Она страдала редким заболеванием с симптомами схожими с болезней Паркинсона. С таким диагнозом она жила с 2012 года.

Анна родилась 6 октября 1932 году в семье актёра Дугласа Куэйла.

Актрису прославила роль в сериале «Мстители», транслирующегося в 1960-е годы. Также в список самых знаменитых картин с её участием входят фильмы «Казино Рояль», «Критическое решение», « Чтоб ты сдохла, дорогая» и «Эскимоска».