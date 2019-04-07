ИА «Ореанда-Новости» Скончалась Тамара Золотухина, вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина, ей было 70 лет. О её кончине сообщила на своей страничке в Facebook актриса Театра на Таганке Рената Сотриади. На данный момент о месте и дате прощания не сообщается.

Тамара Золотухина работала на «Ленфильме» ассистентом режиссёра, там же она познакомилась со своим будущим супругом Валерием Золотухиным. В 1978 году они сыграли свадьбу, а спустя год у них родился сын Сергей, покончивший с собой в 2007 году. Тамара была второй супругой Золотухина. В 1977 году артист расторгнул брак с Ниной Шацкой.

Валерий Золотухин скончался в марте 2013 года из-за опухоли мозга, ему был 71 год.